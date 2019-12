Basket | Ettore Messina | “Olimpia oltre le attese in Europa NBA ed Eurolega non devono

forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ilitaliano ha riaccolto in questa stagione, allenatore e presidente dell’Olimpia Milano. L’ex assistente dei San Antonio Spurs è stato intervistato da La Stampa, dove ha parlato del suo primo approccio con la società Olimpia: “Non sapevo che cosa aspettarmi, nè volevo fidarmi dei sentito dire. Sono molto contento delle persone che mi circondano in campo e fuori. Parlare bene del signor Armani è pleonastico, però è stata davvero molto soddisfacente anche l’accoglienza che ho ricevuto”. Una valutazione sull’attuale stagione dell’Olimpia Milano: “lein, un paio di troppe sconfitte invece in Serie A. Dividersi tra campionato e coppa è difficile per tutti, vedi anche CSKA, Real e Fenerbahce. Ci sta lasciare qualcosa per strada”. La società gli ha chiesto di vincere subito?: “No, altrimenti non ci sarei venuto. Al Real Madrid ...

