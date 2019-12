All' Alma Mater Studiorum Bologna il premio Live the motion Michelin

Conte perde la calma fuori dAll'aula del Senato : "Che c'entra Di Maio?". Lo scatto di nervi spiega tutto : "Ma cosa c'entra Luigi Di Maio?". Risponde così, Giuseppe Conte, brusco e visibilmente infastidito. Subito dopo il suo secondo intervento in Senato sul Mes, il premier viene raggiunto dai giornalisti che gli chiedono se ci sia aria di crisi per la sua maggioranza a causa della posizione critica di D

Morta cadendo dal balcone per sfuggire Allo stupro a Palma di Maiorca - prescritta una delle accuse : verso sconto di pena per i condannati : Ultima beffa per Martina Rossi, la ventenne studentessa genovese che precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 per sfuggire a un tentativo di...

56 cambi di domicilio - 20 tentativi di ucciderlo. A 30 anni dAlla 'fatwa' Salman Rushdie non ha perso l'ironia : L’infanzia a Mumbai, in India, vissuto in una famiglia benestante di fede musulmana. La gioventù al King’s College di Cambridge. Poi il 1988, la data chiave della sua vita: la pubblicazione di Versetti Satanici. Salman Rushdie racconta la sua vita con la solita ironia nel documentario Salman Rushdie: la morte alle calcagna, prodotto da Arte in Italiano.In particolare lo scrittore si concentra su quel decennio da ...

Vitalizi - Taverna : “Al Senato Allarme conflitto d’interessi”. Nella commissione che dovrà decidere sul taglio due amici di Nitto Palma : Il giorno della verità per 772 ex Senatori è vicino. Il 4 novembre la commissione Contenziosa di Palazzo Madama deciderà se il taglio dei Vitalizi è legittimo o meno. Un tribunale interno la cui sovranità è assicurata dall’autodichia che governa le due Camere. Sul quale però pende la pesante accusa di conflitto d’interessi. Ad avanzarla sono i parlamentari del Movimento 5 stelle. Dopo che il 29 ottobre il blog aveva lanciato ...

Le proteste in Iraq sfociano in morti e feriti. Appello Alla calma dell'ayatollah Al-Sistani : Baghdad, spari sulla folla. Ma la rivolta sociale in Iraq non si placa. Sarebbero almeno 9 le vittime nel Paese - 5 solo nella capitale irachena e 5 a Nassiriya -, teatro di nuove proteste a cui le forze di sicurezza hanno risposto sparando colpi di avvertimento in aria e usando lacrimogeni e cannoni ad acqua. Pesante anche il bilancio dei feriti, che sfiorano il migliaio. Gli scontri sono iniziati alle prime luci dell’alba a Baghdad ...

PAllavolo – Serie A2 Femminile : in programma la 4ª giornata di campione - il Club Italia Crai sifda il CDA Talmassons : Le ragazze di coach Bellano sono quarte dopo tre giornate di campionato e, domani, affronteranno il CDA Talmassons Il Club Italia Crai, dopo la lunga trasferta a Cutrofiano, torna tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Pavesi di Milano per ospitare, domani alle 17, CDA Talmassons. Dopo le prime tre giornate del Girone A del Campionato di A2 la classifica si presenta decisamente corta con le formazioni delle prime quattro ...

Spagna - la salma di Francisco Franco spostata dal cimitero della VAlle dei Caduti. Ora i resti del Caudillo lontani da quelli delle sue vittime : “Finalmente inizia la democrazia”, “è un giorno di festa nazionale”. Ma anche: “Non era necessario” e “è uno show elettorale”. Ieri, 24 ottobre, i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco sono stati riesumati dalla tomba del mausoleo della Valle dei Caduti e trasferiti in elicottero al cimitero del Pardo, dove sono sepolti i regnanti di Spagna, allontanando così la salma del Caudillo da quella del resto dei soldati franchisti e dei ...

Valmadrera - ritrovato il corpo di Matteo : l'escursionista 32enne disperso sul MoregAllo : Matteo Sponza, escursionista 32enne originario di Trieste, è stato ritrovato stamani senza vita in un canalone del Moregallo, montagna del "Triangolo Lariano". Il giovane, che si era trasferito a Lecco per lavoro, era appassionato d'alpinismo e, lunedì 14 ottobr,e aveva raggiunto la cima della cresta Osa. Le ricerche, però, erano iniziate solo due giorni più tardi. Il ritrovamento in un canalone Stamattina, i tecnici della XIX Delegazione ...