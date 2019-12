Alitalia - il Cdm dà Via libera al prestito ponte : altri 400 milioni fino al 31 maggio 2020 : altri 400 milioni per Alitalia, prolungamento dello stato di emergenza e 100 milioni per le Regioni colpite dal maltempo, il regolamento per la riorganizzazione del Mibact. Sono i principali provvedimenti adottati in serata dal Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi, dopo il passo indietro di Atlantia, è venuta meno l’offerta per il rilancio della compagnia di bandiera, cui stava lavorando la cordata guidata da Ferrovie dello Stato con Delta, ...

Via libera del Cda di Cir alla vendita del 43 - 78 per cento di Gedi a Exor : Il corrispettivo della cessione è stato fissato in 0,46 per azione e così per un prezzo complessivo di 102,4 milioni

Alitalia : Via libera da Cdm a decreto ad hoc per prestito ponte(2) : (Adnkronos) – Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, riferisce il comunicato finale, “introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da ‘Alitalia ‘ Società Aerea Italiana S.p.a.’ e ‘Alitalia Cityliner S.p.a.’, entrambe in amministrazione straordinaria. Al fine di consentire l’espletamento, entro il 31 maggio 2020, delle procedure per il trasferimento ...

Dl fisco - Via libera in commissione : ridotta la tampon tax - rinviata la lotteria degli scontrini : La commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al decreto fiscale, dopo lo scontro interno alla maggioranza sulle fondazioni e sul carcere per gli evasori. Tante le novità, partendo dalla riduzione dell'Iva sulla tampon tax al rinvio della lotteria degli scontrini e delle multe per i seggiolini anti-abbandono.Continua a leggere

Dl Fisco - Via libera alle norme sul carcere dalla commissione Finanze. Italia Viva ha votato no : Via libera della commissione Finanze della Camera alle norme sul carcere per gli evasori senza un totale accordo nella maggioranza. Italia Viva ha infatti votato no. “Iv resta sempre contrario, votiamo no” dice il deputato Mauro Del Barba. Incassano comunque l’ok gli emendamenti dei relatori e del governo al dl Fisco che hanno cercato una sintesi all’interno della maggioranza: resta l’innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno ...

Matteo Salvini - Via libera per il trionfo? "Si ritira anche lui". Pd e M5s si autodistruggono in Calabria : Adesso Matteo Salvini vede più vicino il successo, clamoroso, alle prossime regionali in Calabria a gennaio. Merito, diciamo così, del Pd che ha silurato il governatore uscente Mario Oliverio e che ora però è rimasto senza un candidato: si ritira infatti il civico Maurizio Talarico, imprenditore ind

Terremoto : Via libera al decreto legge ma la destra si astiene : Il testo passa ora al Senato, proteste del goveratore delle Marche Ceriscioli che annuncia possibili manifestazioni: "Il dl sisma così non va"

Ue - Via libera dal Parlamento Europeo alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen : Mercoledì 27 novembre il Parlamento Europeo ha dato via libera alla nuova Commissione Europea 2019-2024, guidata da Ursula von der Leyen, la prima donna eletta presidente e che ha ricevuto 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astenuti. Il fronte pro-Europa formati da Popolari, Socialisti e liberali ha votato a favore, i Verdi si sono astenuti, mentre la 'Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica' e la destra estrema hanno votato ...

Domenica torna #ViaLIBERA - con strade dedicate a pedoni e ciclisti : Roma – A Roam torna Domenica 1 dicembre #VIALIBERA. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Una Domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima Domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana. Tra le strade ...

Da Europarlamento Via libera a commissione Ue : Il Parlamento europeo, con 461 voti a favore 157 contrari e 89 astenuti, ha dato il via libera alla nuova commissione europea guidata da Von Leyen