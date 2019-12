Siena | prof esalta Hitler su Twitter Rettore annuncia provvedimenti

Siena - professore ordinario di filosofia twitta frase pro Hitler. Il rettore : “Sono opinioni personali” poi ci ripensa : “Provvedimenti” : “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”. Lo ha scritto su Twitter Emanuele Castrucci, ordinario di filosofia del diritto, su Twitter, accompagnando il post con una foto di Hitler. Un post che non è passato inosservato e ha scatenato anche se in ritardo le reazioni del rettore dell’università di Siena, Francesco Frati, che ha ...

