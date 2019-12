Scomparsa di Samira | spuntano i messaggi inviati dal marito

thesocialpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ladella 43enneEl Attar risale al 21 ottobre scorso, ed è un giallo che affonda le sue radici nella storia di una mamma e di una moglie che da anni vive in provincia di Padova, a Stanghella. Di lei non si hanno tracce utili a definire con certezza i contorni di un dramma o di un allontanamento volontario, e le indagini sono in corso: si scava nel vissuto della donna e nel rapporto con il. IdaldiDurante un servizio di Quarto Grado sul giallo di, mamma 43enneil 21 ottobre scorso a Staghella (Padova), sono emersi dettagli riguardanti alcunivocali che l’uomo avrebbe inviato alla moglie proprio quella mattina. Secondo quanto andato in onda nel programma di Gianluigi Nuzzi, ildiavrebbe inviato 3 audio alla 43enne proprio nel giorno della sua, dopo 10 giorni di totale ...

dariodej : Mamma sparita da Padova, la firma di Samira del documento del marito, ma era già scomparsa. - LuigiaMarelli3 : @QuartoGrado @carmeloabbate Ciao Gianluigi, riguardo la scomparsa di Samira, io temo che il lavoro, che aveva det… - barbaradipalma : RT @storie_italiane: “Samira è scomparsa da 40 giorni” Insieme a @barbaradipalma siamo di nuovo davanti alla casa del marito Mohamed #stor… -