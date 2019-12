Ready Music Play | il nuovo programma di DeAKids dal 16 dicembre | cast e anticipazioni

blogo

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si intitolaed è iltargato(canale Sky 601) in onda a partire dal 16tutti i lunedì alle 20:25. La curiosità attorno alè nata da qualche settimana già solo per il suo titolo, ancor di più in queste ore con lo svelare dele del contenuto del.A condurresarà Jody Cecchetto, un cognome di rilievo essendo figlio d'arte del celebre Claudio. In occasione del debutto come conduttore reinterpreterà il Gioca Jouer lanciato da suo padre nel 1981 trasformandola e modernizzandola nella sigla del. Il titolo è proprio, ildidal 16pubblicato su TVBlog.it 022019 17:10.

