Ok commissione Finanze al dl fiscale | slitta 730 e stop alle multe ai commercianti

ilfogliettone

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Dal rinvio delleper chi non si adeguanuove regole dei seggiolini anti-abbandono, allomento della presentazione del 730, dallosanzioni per i negozianti senza pos alla Rc Auto familiare anche per moto e scooter fino all'Iva agevolata al 5% per gli assorbenti lavabili. Sul carcere ai grandi evasori resta l`innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno consistente per i reati minori, mentre sugli appalti è passata la sintesi che stabilisce che a versare le ritenute saranno direttamente le società appaltatrici, subappaltarici affidatatrie della realizzazione dell'opera. Sono comunque esclusi gli appalti inferiori ai 200.000 euro annui per le imprese labour intensive e tutte le imprese committenti con tre anni di dichiarazioni dei redditi regolari.Sono le principali novità del dlapprovate in una lunga maratona notturna dalla...

lucianonobili : Dopo l’indecente aggressione contro @matteorenzi e i sostenitori perbene della fondazione #Open, stanotte in commis… - petergomezblog : Fisco, via libera alle norme sul carcere ai grandi evasori dalla commissione Finanze. Italia Viva di Renzi ha votat… - borghi_claudio : @daninovaro @Alessia36564281 Faremo tutto quanto è possibile... Ah voi come al solito non lo sapete ma in VI commis… -