Fondo salva-Stati | tra risate e smorfie | le reazioni di Conte e Gualtieri al discorso di

Fondo salva-Stati - la Lega contesta Conte con un cartello : “Pinocchio”. Ma i senatori dai banchi sbagliano la “coreografia” : Durante l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle modifiche del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, tra i banchi della Lega parte la protesta. I senatori leghisti fanno circolare un foglio con su scritto ‘Conte Pinocchio’, mentre un burattino è esposto sul banco del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Non tutti i parlamentari però comprendono di dover passare il foglio al vicino, tanto che ...

Quello che non torna nella ricostruzione di Conte sul Fondo Salva-Stati : Ci sono diversi buchi nella ricostruzione fatta dal premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato per dimostrare la sua costante interlocuzione con il Parlamento e la correttezza del suo operato nella duplice veste di presidente del Consiglio gialloverde e giallorosso. L’intervento è tutto volto a provare come le aule parlamentari siano state “sempre e costantemente aggiornate”, via via che la riforma del Fondo ...

Fondo salva-Stati - caos in Senato : Casellati richiama Salvini. Il leghista Centinaio a parlamentare della maggioranza : “Sei un cogl….” : Proteste in Aula al Senato una volta terminato l’intervento di Matteo Salvini. I Senatori della maggioranza hanno contestato contestano le parole del leader della Lega, che rivolgendosi al premier Giuseppe Conte gli aveva detto di “vergognarsi”. Il capogruppo Pd Andrea Marcucci ha chiesto alla presidente Casellati di richiamare Salvini. Salvini insieme agli altri Senatori leghisti ha quindi alzato alcuni cartelli, poi ritirati ...

Fondo salva-Stati - Bersani : “Da Conte intervento puntualissimo. Ha dimostrato che da opposizioni sono state sparate stupidaggini e frottole” : “L’intervento del presidente del Consiglio Conte sulla riforma del Mes è stato puntualissimo. E tutta questa polemica esagitata e pericolosa delle opposizioni è basata veramente sul nulla“. sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito delle comunicazioni sul Mes, rese oggi pomeriggio alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe ...

Fondo salva-Stati - fonti dell’Eurogruppo : “Meglio chiudere subito”. Conte : “Contrari a modifiche del trattamento dei titoli di Stato” : Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità “è meglio chiudere adesso. L’intesa sul nuovo trattato è dello scorso giugno: restano da discutere alcune questioni subordinate“. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue, in vista dell’Eurogruppo del 4 dicembre. A Bruxelles non c’è alcuna intenzione di riaprire il pacchetto della riforma del Mes, anche perché il compromesso politico tra i Paesi è già stato trovato, dopo molti mesi ...

Fondo salva-Stati - i richiami di Salvini al M5s : “Amici dei 5 Stelle - condivido le vostre richieste. Non siate complici di questa menzogna” : “condivido le richieste del gruppo dei 5S alla Camera: vogliamo capire”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’aula di Palazzo Madama, dopo l’informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes. “In quei banchi del governo c’è chi mente: spero che i Cinque Stelle non siano complici di questa menzogna che ricadrà sui cittadini italiani” L'articolo Fondo salva-Stati, i richiami ...

Fondo Salva-stati - Salvini replica a Conte in Senato : “Nei banchi del governo qualcuno mente” : “Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perché chi vive di insulti vive male”. Matteo Salvini e Giuseppe Conte di nuovo faccia a faccia in Senato dopo la crisi di governo di agosto scorso. Il Senatore del Carroccio, quasi quattro mesi dopo aver fatto cadere il governo gialloverde, ha affrontato in Aula il presidente del Consiglio dopo l’informativa sulla riforma del Fondo Salva-stati. ...

Fondo salva-Stati - il discorso integrale di Conte alle Camere : “La posizione dell’Italia coerente con il mandato del Parlamento” : Informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle modifiche del Trattato sul meccanismo Europeo di Stabilità (Roma, lunedì 2 dicembre 2019) Indice: 1. – Premessa. 2. – Ricostruzione del negoziato e della interlocuzione con il Parlamento. 3. – Considerazioni finali. 1. – Premessa. Signor Presidente, gentili deputate e deputati, sono qui per rendere una tempestiva informativa sulle modifiche del ...

Fondo salva-Stati - l’economista Bordignon : “Allarmismi eccessivi - non firmarlo darebbe segnale di debolezza ai mercati” : “Credo che gli allarmismi sul Meccanismo europeo di stabilità siano eccessivi, ma è pur sempre vero che è stato fatto dallo scorso governo populista che ha spaventato i nostri partner europei”. A dirlo, all’indomani del vertice di governo sul Fondo salva-Stati, il professore Massimo Bordignon, membro dell’European Fiscal Board, a margine del convegno Ridisegnare il sistema fiscale italiano organizzato ...

Fondo salva-Stati - Meloni attacca Conte : “Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per smentire il suo governo” : “Se non ci fossero di mezzo i soldi degli italiani, questa mattina mi sarei quasi divertita ad ascoltare la sua iniziativa. Mi sarei divertita ad ascoltarla mentre ci legge 40 minuti di resoconti parlamentari sostanzialmente smentendo il suo governo”. Così leader di Fratelli d’Italia, in aula a Montecitorio, ha attaccato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell’informativa sulle modifiche del trattato sul ...

Fondo salva-Stati - Delrio cita Shakespeare e si rivolge a Salvini : “Sei come Mercuzio - hai parlato del nulla” : Matteo Salvini come Mercuzio,la vicenda del Fondo salva-Stati come una tragedia shakespeariana. Usa questa metafora il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando della polemica nata col leader della Lega sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. “Mi è venuto in mente Giulietta e Romeo” dice Delrio parlando in Aula al termine dell’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Salvini, ...

Fondo salva-Stati - Conte : “Da Salvini e Meloni allarmismo e falsità”. Bagarre alla Camera - il premier si scontra col leghista Borghi : Bagarre e tensioni alla Camera dei deputati durante l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, dopo le accuse delle opposizioni (oltre agli scontri interni alla maggioranza). “Siamo al cospetto di un’accusa gravissima contro di me”, ha esordito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla riforma del Fondo salva-Stati, attaccando Lega e Fratelli d’Italia che, secondo il ...