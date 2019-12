Durazzo | sindaca fa gaffe in tv e si dimette | ' Contenti di aver avuto solo 50 morti'

"Soddisfatti di avere solo 50 vittime". Sindaca di Durazzo si dimette dopo la gaffe in tv : Si è dimessa dopo una gaffe in tv, la Sindaca di Durazzo, la città più colpita dal potente terremoto registratosi in Albania la notte del 26 novembre. In un’intervista all’emittente tv albanese Top Channel, la Sindaca Valbona Sako, in carica da appena quattro mesi, aveva detto tra l’altro che “dobbiamo essere soddisfatti anche di 50 vittime” provocate dal sisma, probabilmente intendendo che il ...

Terremoto Albania : “Felice che siano morte solo 50 persone”. Si dimette la sindaca di Durazzo : Valbona Sako, sindaca di Durazzo, ha dichiarato in un'intervista: "Sono contenta che siano morte soltanto 50 persone” e “in fondo molti concittadini hanno avuto la possibilità di essere ospitati in hotel a 5 Stelle per le vacanze che altrimenti non avrebbero potuto permettersi”. La sindaca ha annunciato le dimissioni.Continua a leggere

Albania - si dimette la sindaca di Durazzo dopo gaffe in tv : “Terremotati in hotel 5 Stelle - contenta che siano morte solo 50 persone” : “Sono contenta che siano morte soltanto 50 persone” e “in fondo molti concittadini hanno avuto la possibilità di essere ospitati in hotel a 5 Stelle per le vacanze che altrimenti non avrebbero potuto permettersi”. Le parole della sindaca di Durazzo, Valbona Sako, all’emittente televisiva albanese Top Channel nel corso di un’intervista, hanno suscitato un vespaio di polemiche che l’hanno costretta a dimettersi a soli 4 mesi ...