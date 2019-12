Denunciato per diffamazione Giulietto Chiesa | ma lui decide di patteggiare

Mario Borghezio Denunciato perché ha tentato di sottrarre documenti dall’archivio storico di Torino : “Volevo fotocopiarli - lì non si poteva” : Giovedì era all’archivio di Stato di Torino, nella centralissima piazza Castello, a due passi dal Palazzo Reale. Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega, stava consultando dei documenti risalenti al periodo della seconda guerra mondiale quando una funzionaria dei beni culturali gli è andata incontro per capire cosa stesse facendo: “Avevo messo una graffetta su alcuni fogli per tenerli da parte e poi fotocopiarli”. Per farlo, però, ...

Fondazione Open - Renzi : “Ho Denunciato Espresso per divulgazione di segreto bancario. Vicenda del prestito per la casa non c’entra nulla. “ : L’inchiesta dell”Espresso’ sulla casa “non ha niente a che vedere con la Fondazione Open. Ho aspettato per rispondere all’Espresso per poter denunciare per divulgazione di segreto bancario, ora il mio avvocato ha provveduto a denunciare l’Espresso: non c’è alcuna attinenza con la Vicenda della Fondazione Open ma c’è una scrittura privata”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una conferenza ...

Senigallia - va sui binari e finge il suicidio per riconquistare la sua ex : 53enne Denunciato : Probabilmente, quando ha escogitato questo stratagemma per riconquistare il cuore della sua ex fidanzata, pensava sarebbe andato a buon fine, consentendogli di tornare con lei. Ma, soprattutto, non immaginava che sarebbe finita con l'arrivo dei carabinieri e la richiesta di aiuto della donna disperata nel vedere l'ex compagno in piedi sui binari della ferrovia. Ma è andata esattamente così. È accaduto a Senigallia, in provincia di Ancona, a un ...

Case popolari - in Trentino se delinque uno sfrattano tutti. E vale anche per Mara che ha Denunciato : La vicenda è triste, molto triste. Lei è Mara (nome di fantasia, ma la storia è vera); ha 48 anni ed è separata, con a carico due figli. Lavora tutto il giorno in un’azienda di pulizie e non ha molte possibilità economiche. Nel maggio del 2000, finalmente, ottiene la casa Itea (casa popolare in Trentino gestita da Itea), data la sua condizione economica al limite della soglia della povertà e la condizione sociale in cui vive. I suoi due figli ...

Domenica Live - Paola Caruso choc da Barbara D'Urso : "Ho Denunciato Moreno Merlo - ecco perché" : Adesso vuota il sacco. E si alza un polverone dopo le dichiarazioni choc di Paola Caruso in esclusiva a Domenica Live. La rottura con Moreno Merlo, il ragazzo che aveva iniziato con lei una relazione ufficializzata anche in tv, è avvenuta all’improvviso lasciando tutti a bocca aperta. Paola, madre

Per trovare l’anima gemella getta in mare 2 mila bottiglie con dentro messaggi d’amore - viene Denunciato per inquinamento : Uno scozzese aveva cercato di trovare l’amore in un modo originale. L’uomo dopo la morte della moglie per un brutto cancro era rimasto solo. Dopo alcuni anni aveva deciso di trovare un nuovo amore. Si era affidato al mare gettando in acqua 2 mila bottigliette contenenti messaggi d’amore nel tentativo di trovare la donna dei suoi sogni. L’uomo si chiama Craig Sullivan e ha pensato di aver compiuto un gesto molto ...

Modena. Denunciato venditore abusivo che si spaccia per il cognato : Non solo svolgeva un’attività commerciale ambulante senza autorizzazione, ma sottoposto a controlli da parte della Polizia Locale di Modena, non

Suo padre - il suo baby shower - la sua casa : ecco perché Meghan ha Denunciato i tabloid britannici : Non solo Harry e Meghan: quando la royal family dà battaglia alla stampa (in tribunale)Non solo Harry e Meghan: quando la royal family dà battaglia alla stampa (in tribunale)Non solo Harry e Meghan: quando la royal family dà battaglia alla stampa (in tribunale)Non solo Harry e Meghan: quando la royal family dà battaglia alla stampa (in tribunale)Non solo Harry e Meghan: quando la royal family dà battaglia alla stampa (in tribunale)Emergono nuovi ...

In auto sul sagrato del Duomo di Milano per due sere di fila : fermati l’influencer e il suo amico. Lui Denunciato : C’erano già stati la sera prima ma, non contenti, hanno voluto ripetere la ‘bravata’. Una ragazza, che si definisce influencer, è passata in auto davanti al sagrato del Duomo di Milano insieme a un suo amico, e ha postato l’azione sui social al grido di “cos’è che non possiamo fare noi?“. La prima volta “è andata bene”, nel senso che i due, lei 21 anni e lui 49, non stati fermati dalle forze ...

Barillari (M5s) ha Denunciato per falso Zingaretti per le assenze alla Regione Lazio : Davide Barillari, consigliere regionale del M5s ha denunciato per falso il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per le sue assenze in Consiglio Regionale. L'esposto, presentato alla procura di Roma, vuole far luce sul periodo che va dal 29 aprile 2019 all'8 agosto dello stesso anno, periodo in cui Zingaretti è stato assente in consiglio, per altri impegni istituzionali. ...Continua a leggere

Chef Rubio finisce Denunciato per istigazione a odio razziale e diffamazione : Gabriele Laganà A intraprendere le vie legali è stato un membro della comunità ebraica di Treviso. Nel mirino un tweet di Rubio dello scorso ottobre È un periodo decisamente amaro per Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio. Dopo la fine del rapporto lavorativo con Discovery Channel, le cui motivazioni non sono ancora del tutto chiare, e il siluramento dalla Rai, il presentatore tv ha un’altra gatta da pelare. Questa volta, però, non per ...

Nicola Zingaretti Denunciato per falso : a presentare l'esposto il grillino Davide Barillari : L'alleanza Pd e Cinque Stelle è già incrinata di suo. Ma chissà cosa penseranno i piddini sempre più propensi a tornare al voto, dopo la notizia della denuncia del grillino Davide Barillari nei confronti di Nicola Zingaretti. Nel mirino le assenze del governatore del Lazio in Consiglio regionale, pe

Senza motivo attacca con ombrello una donna al supermercato : Denunciato ghanese : Ancora ignote le ragioni del gesto commesso dallo straniero. Incastrato dalle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza, il 33enne è stato denunciato per tentate lesioni aggravate. Lo scorso 7 novembre aveva ricevuto un provvedimento di espulsione, ma si trovava ancora nel nostro Paese Federico Garau ? Luoghi: Parma

Installa sulla macchina un sistema di luci blu per evitare il traffico - Denunciato 33enne : "Non ti fanno passare? allora accendo i lampeggianti di servizio". È la soluzione al traffico adottata da un automobilista di 33 anni residente nel barese, che ha pensato di Installare il sistema luminoso analogo a quello in uso alle forze di polizia sulla sua vettura. All'occasione, ecco l'escamotage per dribblare i veicoli che tardavano a scansarsi dalla sua corsia, con tanto di pubblicazione della 'ingegnosa soluzione' su un forum ...