Clima | Una buona pratica verde

Cop25 Clima - WWF : “Da Madrid vogliamo una forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi per mantenere la promessa di Parigi” : L’ambizione e le azioni per il Clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell’atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro. Il WWF, in occasione della COP 25 di quest’anno, invita i decisori ...

Il fisico e Climatologo Franco Prodi : Greta Thunberg è una bufala mondiale : Fratello dell’ex presidente del Consiglio, il professor Franco Prodi è un fisico e accademico che ha dedicato tutta la vita agli studi della meteorologia e della fisica dell’atmosfera, prendendo parte a numerose commissioni di studio nazionali e internazionali. Fino al 2008 ha diretto l’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr. Intervenuto ad una trasmissione radiofonica in onda su Punto Radio, trasmessa in diretta dall’Aula 40 del ...

Clima - in Nuova Zelanda una legge Zero Carbon. La fortuna di essere frontiera del mondo : L’ultima volta che sono stato in Nuova Zelanda ho passato un’intera serata a parlare con un giovane imprenditore americano che ha avviato numerose start-up in vari settori. Questo signore passa dai 3 ai 5 mesi all’anno in Nuova Zelanda gestendo progetti pilota di alcune imprese che vuole lanciare sul mercato, analizzando le reazioni dei consumatori e del mercato per capire se l’idea imprenditoriale merita di essere lanciata su scala globale. Mi ...

CorSport : Ronaldo-Sarri - Clima disteso alla Continassa. Presto una cena per un chiarimento post-sostituzione : Sembrerebbe tutto tranquillo in casa Juve, sul fronte Ronaldo-Sarri. Dopo le polemiche legate alla doppia sostituzione del Fenomeno da parte del tecnico bianconero (prima in Champions e poi in campionato) e la tripletta con cui il portoghese ha dimostrato di stare benissimo, al contrario di quanto affermato da Sarri, i due, ieri, si sono ritrovati in allenamento alla Continassa. Il Corriere dello Sport scrive che il clima era sereno. Cristiano è ...

Pokémon Spada e Scudo : presente anche una creatura dedicata ai cambiamenti Climatici? : I cambiamenti climatici fanno capolino anche nel mondo dei Pokémon.Stando a quanto emerso in rete, infatti, in Pokémon Spada e Scudo sarebbe presente una creatura ispirata proprio ad un corallo estintosi per via dei famigerati cambiamenti climatici di cui si parla molto nel nostro, di mondo.Il Pokémon in questione si chiama Corsola, e sarebbe comparso per la prima volta nella seconda generazione, per la precisione in Oro e Argento. Ebbene ci ...

Eco Menù : 10 consigli per una spesa amica del Clima e dell’ambiente : Greenpeace pubblica oggi un “Eco Menù” con dieci consigli per una spesa amica del clima e del Pianeta. Il cibo è sempre più al centro della nostra attenzione. Oltre ai temi del gusto, della salute e della tradizione, c’è un altro argomento che è sempre più associato al cibo: quello dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale. Il sistema alimentare è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas serra, e questo “peso” è in ...

Maltempo - l'allarme della Climatologa Baldi : "Nessuna tregua fino a settimana prossima" : Non ci illudiamo, il Maltempo non è ancora terminato. Parola di Marina Baldi, climatologa del Cnr, che prevede pioggia fino a metà settimana. Poi al Sud la situazione migliorerà, mentre giovedì e venerdì ci sarà una nuova perturbazione al Nord, in Sardegna e sulle regioni del Tirreno". Il motivo? pe

Venezia mostra che l’Italia è nel bel mezzo di una crisi Climatica : L’acqua alta che ha sommerso la città è un sintomo emblematico di quanto la crisi climatica stia incidendo sulla fisionomia dell’Italia. Leggi

Australia in fiamme - stato di emergenza per una settimana nel New South Wales. “Catastrofiche condizioni Climatiche” : Lo stato orientale Australiano del New South Wales – che ha come capitale Sydney – ha proclamato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il Paese dalla settimana scorsa. L’ordine è arrivato dalla premier dello stato Gladys Berejiklian. Una scelta dovuta, come lei stessa ha spiegato, “alle catastrofiche condizioni climatiche previste per la settimana, in particolare domani, con alte ...

Clima teso a Napoli : i giocatori si stringono in un abbraccio prima della sfida col Genoa - il San Paolo è una furia : I giocatori del Napoli si stringono in un abbraccio prima del fischio d’inizio della sfida col Genoa: la reazione dei tifosi del San Paolo è di disappunto La situazione in casa Napoli sembra non piacere ai tifosi celesti. Dopo il silenzio stampa annunciato dal club e l’annullamento del ritiro ‘forzato’, con le responsabilità decisionali affidate ad Ancelotti, i giocatori sono tornati in campo questa sera per ...

Studiare i cambiamenti Climatici a scuola è una buona idea - ma non basta : Dal prossimo anno scolastico, la crisi ambientale diventerà materia d’insegnamento nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. E così l’Italia sarà il primo Paese al mondo dove lo studio dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile diventerà obbligatorio, dalle elementari fino alle superiori. L’annuncio è arrivato per bocca del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti e ha fatto subito il giro del mondo. Ne hanno parlato testate ...

Siamo nel mezzo di una vera emergenza Climatica : l’allarme di 11mila scienziati : (Foto: Forest Service/Gaule/Jones) Il mondo è nel bel mezzo di una emergenza climatica, e “immense sofferenze umane” saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività antropiche che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ad altri fattori legati ai cambiamenti climatici. È questo l’allarme appena lanciato sulla rivista BioScience da oltre 11mila ricercatori di 153 Paesi diversi. Una coalizione globale di ...

Clima - Onu : “Dalla crescita dei mari rischio di tsunami devastanti” : La crescita del livello dei mari dovuta ai cambiamenti Climatici può rendere gli tsunami ancora più devastanti. L’allerta è stato lanciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il rischio di tsunami ancora più gravi sono immensi perché, come rileva l’Onu in occasione della Giornata di sensibilizzazione sugli tsunami, 680 milioni di persone nel mondo vivono sulle coste e nel 2050 si stima che potrebbero essere ...

Clima - 11mila scienziati da tutto il mondo firmano una dichiarazione di emergenza : rischiamo “indicibili sofferenze umane” : La scienza non ha dubbi: la Terra è in piena “emergenza Climatica” e “indicibili sofferenze umane” saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti Climatici. A sostenerlo sono più 11mila ricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 250 italiani, che hanno firmato la dichiarazione di emergenza Climatica pubblicata sulla rivista BioScience. ...