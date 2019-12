Che ci faccio qui | Domenico Iannacone alla scoperta dei quartieri di Scampia e San Basilio

‘Mi chiamo Altan e faccio vignette’ è il ritratto di un artista Che non si lascia definire : “Altan non va in televisione, Altan non appare quasi mai e questo ha creato intorno ad Altan un alone di leggenda. Ma Altan detesta gli aloni”. Basterebbero queste parole di Stefano Benni per dare l’umore di un film lucido e disincantato come Mi chiamo Altan e faccio vignette di Stefano Consiglio, presentato al Torino Film Festival appena concluso. Altan è un personaggio trasparente e criptico al tempo stesso come le battute delle sue ...

MiChela Ponza - biathlon : “Wierer e Vittozzi sono due fuoriclasse - ora faccio la mamma e mi godo la mia famiglia” : Recentemente ne abbiamo lodato le statistiche e le doti al poligono. Abbiamo avuto anche il piacere di contattare chi conosce bene il circuito di Coppa del Mondo di biathlon, con 15 anni di carriera alle spalle. Stiamo parlando della gardenese Michela Ponza, ex atleta della nazionale ed ex allenatrice delle Fiamme Gialle, che dallo scorso hanno ha deciso di fare la mamma a tempo pieno ma che segue il biathlon ancora con grande passione. Ti ...

Liliana Segre torna sul caso Napoli : «Non faccio da scudo umano all’assessora Che odia Israele» : Intervista di due pagine sul Corriere della Sera alla senatrice a vita Liliana Segre. torna sui casi delle proposte di cittadinanza onoraria, tra cui Napoli. A Sesto San Giovanni il sindaco ha detto che lei «Non ha a che fare con la storia della città». A Biella Ezio Greggio ha rinunciato alla cittadinanza onoraria dopo che era stata negata a lei. «Avere creato imbarazzo a quelle giunte mi dispiace. Il caso di Biella è stato però l’occasione di ...

Storie Italiane - Vittorio Cecchi Gori su Raiuno : "Sto meglio - faccio 40 vasChe in piscina" : Volta pagina. Ancora una nuova volta un altro capitolo nella vita di Vittorio Cecchi Gori, che di recente è stato operato d’urgenza (per un appendicite acuta) al Policlinico Gemelli di Roma. Adesso sta meglio. E negli studi di Storie Italiane, su Rai1, rompe il silenzio raccontando tutto. Persino la

La Lega è il sistema ma Pd e M5s si lasciano mettere all’angolo. Faccio io qualChe domanda : Ed ecco che sullo schermo della tv compare ancora una volta Matteo Salvini. Con il ditino puntato accusa, chiede conto al Pd e ai Cinque Stelle. E i due partiti, da pochi mesi al governo insieme, balbettano, cercano di difendersi, si lasciano mettere all’angolo. Ma possibile, viene da chiedersi, che nessuno abbia uno scatto d’orgoglio? Possibile che sia sempre Salvini ad attaccare e non si trovi nessuno che prima di tutto pretenda da ...

Dessì sul caso Trenta : "AnChe io faccio una vita di relazioni - ma vivo in 50 mq" : La casa della Trenta? “Onestamente non me ne frega niente, deciderà lei se è più importante l’opportunità politica o stare a questionare su chi aveva torto e chi ragione”. Emanuele Dessì, senatore del Movimento 5 Stelle, commenta così all’Adnkronos il caso dell’alloggio assegnato al marito dell’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Vicenda accostata da alcuni ...

Che Tempo Che Fa - Fazio ironizza con la Carrà sulla concorrenza : «Se vuoi ti faccio vedere cosa c’è su Rai1 la domenica sera» – Video : Che Tempo Che Fa Il trasloco su Rai2 – con conseguente drastico calo di ascolti – proprio non va giù a Fabio Fazio. Non passa una settimana che, all’interno di Che Tempo Che Fa, non ci sia un’allusione o una frecciata inerente all’ennesimo cambio di rete. Il pretesto l’ha offerto ieri Raffaella Carrà che ha simpaticamente ironizzato sulla concorrenza ‘messa in piedi’ da Carlo Freccero per A ...

Meghan Markle - affaccio solitario al balcone per la duChessa di Sussex : Monica Montanaro Meghane Markle ha presenziato all'evento ufficiale del Remembrance Sunday celebrato in onore dei caduti in guerra. Come richiesto dal Protocollo la regina e le donne donne reali si sono affacciate al balcone del Foreign & Commonwealth Office, ma la duchessa di Sussex è stata relegata in una postazione più marginale Qualche giorno fa si sono tenute a Londra le celebrazioni per commemorare la fne della Prima ...

Venezia - Conte : “Pronti a dichiarare stato di emergenza. PolemiChe nella maggioranza? Non mi faccio distrarre” : “Con il Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia: c’è stato chiesto dal presidente della Regione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco Luigi Brugnaro. “Questo ci consentirà – ha ...

Camionisti in Trattoria 4 senza Chef Rubio : "Al programma ho già dato tutto - non faccio le cose per gli ascolti..." : Con una serie di Instagram Stories, Chef Rubio annuncia ufficialmente la fine della sua esperienza con Camionisti in Trattoria, fortunato format trasmesso di DMAX e poi su Nove di cui sono state realizzate tre stagioni con ottimi riscontri di pubblico. Dopo le voci circolate su un suo "accompagnamento alla porta" da parte di Discovery, Gabriele Rubini chiarisce i termini che hanno portato al rifiuto della quarta stagione di Camionisti, ...

Grande Fratello Vip - Ivana Icardi contro Luca Onestini : «Vi faccio capire di Che pasta sono fatti i fratelli…» : Ivana Icardi risponde a Luca Onestini. Luca ha accusato l’ex gieffina di sfruttare la presenza del Fratello Gianmarco al Grande Hermano Vip, versione spagnola del Grande Fratello Vip, per far parlare di nuovo di lei e la controffensiva della diretta interessata non si è fatta attendere. Ivana infatti ha risposto direttamente dal suo account instagram: “faccio queste storie per far capire a tutti di che pasta sono fatti i fratelli Onestini! – ha ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi ritiro? No - amo quello Che faccio. Sto bene in Mercedes - non la lascio. Le nuove regole sono uno stimolo” : Lewis Hamilton è a un passo dal sesto titolo iridato della sua carriera, il britannico può confermarsi Campione del Mondo di Formula Uno conquistando quattro punti nel GP degli USA che si disputerà nel weekend oppure nel caso in cui il suo compagno di squadra Valtteri Bottas non dovesse vincere. L’alfiere della Mercedes si porterebbe a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher e ha nel mirino il primato del Kaiser, alla ...

Miccichè critica Berlusconi su Lega - faccio partito Sud : Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche', leader di Forza Italia nell'Isola, critica Silvio Berlusconi sul rapporto con la Lega e in un'intervista a "Il Mattino" di Napoli, dice: "Lancio un partito per il Sud. La posizione che ha assunto Berlusconi nei confronti di Salvini e' legittima, ma non e' consona al mio passato e alle mie idee". Gia' nel 2011, sempre in polemica con La Lega, Micciche' creo' la lista Grande ...