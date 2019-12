Brescia | Cellino su Balotelli | «A gennaio può andare via gratis»

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019)su: «Apuòvia, ma se parte abbiamo perso la scommessa in due» Le strade die delpotrebbero separarsi. Ad annunciarlo il presidenteche, ai microfoni de Le Iene, ha spiegato come ci sia questa possibilità già a. E che tutto dipende dalla volontà dall’attaccante classe 1990. «Mario è triste perché non riesce a esprimere il suo calcio – ha spiegato il numero uno delle Rondinelle -. Giocare in Serie A per salvarsi è di grosso sacrificio, magari pensava che fosse più semplice: aè libero divia gratuitamente. In questo momento deve scegliere la strada in salita o quella in discesa, ma è lui che deve convincersi. Io non voglio che vada via: se parte abbiamo perso la scommessa in due». Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Cellino, che gaffe: '@FinallyMario #Balotelli è nero, sta lavorando per schiarirsi' #Brescia - Sport_Mediaset : +++ #Brescia, #Cellino shock: '#Balotelli nero, sta lavorando per schiarirsi' +++ - sunday_ky : RT @GoalItalia: Balotelli libero a gennaio? Cellino conferma: 'Può andare via gratis' ?? -