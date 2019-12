Aspettando il Natale con il Minibasket | gli appuntamenti in programma

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’arrivo del mese di dicembre porta con sé la gioia dell’attesa del. Noi delanche quest’anno abbiamo deciso di viverla insieme con una serie di 3 incontri dedicati alle categorie più piccole delpulcini/paperine (per i nati 2013/14) e scoiattoli/libellule (per i nati 2011/12) infine una giornata speciale dedicata al movimento femminile denominata “in Rosa”. Giovedì 5 si inizierà con la prima festa, ospiti del Basket Benevento presso la palestra del Rampone con il “in Rosa” e a scendere in campo sarà tutto il movimento femminile provinciale con le bambine nate dal 2012 al 2008. Gli altri incontri insaranno: – lunedì 16 ospiti del Basket S.Agnese con la festa scoiattoli/libellule – mercoledì 18 ospiti dell’ASD ...

