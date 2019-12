Report | spoiler 2 dicembre | inquinamento ambientale e analfabetismo analogico tra i temi

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Lunedì 2, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di. Il programma di inchieste, condotto da Sigfrido Ranucci, si occuperà anche nella prossima puntata di numerose tematiche; tra le altre, ci si concentrerà sulla questione dell', focus sulla multinazionale Solvay Secondo quanto annunciato dalla Rai in un comunicato stampa, la questione dell'sarà centrale nel corso della prossima puntata. Secondo quanto riferito dal programma, infatti, solo nel 2017 l'industria chimica italiana ha scaricato nei mari elevati quantitativi di sostanze inquinanti; in particolare si parla di oltre quattro tonnellate di arsenico, circa tredici tonnellate di benzene, poco meno di sei tonnellate di cromo e numerose altre sostanze. Queste sostanze, spesso, sarebbero "autorizzati in deroga dal governo". Ma nel corso ...