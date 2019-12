Referendum per la separazione di Venezia e Mestre | è la quinta volta che si vota E il

Le ragioni del "no" nel Referendum per la separazione tra Venezia e Mestre : Carlo Rubini è insegnante di Geografia in congedo, pubblicista e saggista con diversi libri sul territorio Veneto. L'ultimo su La Grande Venezia nel secolo breve, la sua città. Ed è esponente attivissimo del Comitato per il No alla divisione di Venezia da Mestre. Perché tenere unite le due entità, vista la loro oggettiva diversità? Non reclamano ciascuna una cura specifica? “In ogni grande città ci sono parti diverse – risponde Rubini -, il ...

Venezia - tra acqua alta e Referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Venezia - dall’acqua alta al Referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Domenica il Referendum per separare Venezia da Mestre : Mentre un'altra marea oltre il metro e 10 allaga il centro storico e sta per terminare il novembre piu' 'maledetto' per la citta', Venezia si prepara tra silenzi e polemiche ad affrontare, Domenica prossima, il quinto referendum in 40 anni per decidere se separare il proprio Comune dalla terraferma di Mestre e Marghera. Una consultazione che ha visto affievolirsi negli anni la propria portata, prima con le vittorie del 'no' e poi, nell'ultima ...

Rosatellum - Calderoli (Lega) esulta per ok a Referendum da Cassazione : 'Bomba atomica' : L'agenzia Ansa ha reso noto che è stata depositata, in data 20 novembre, un'ordinanza con mittente la Cassazione che, di fatto, concede il via libera al così detto "quesito referendario per l'abolizione della quota proporzionale del Rosatellum". Si tratta di una proposta arrivata da otto consigli regionali facenti capo alla Lega e al centrodestra e di cui, tra gli altri, si era fatto promotore il senatore Roberto Calderoli. Gli atti, adesso, ...

Cile - il presidente del senato annuncia un Referendum di revisione costituzionale per aprile. È il primo dopo la dittatura Pinochet : Il prossimo aprile il Cile voterà in un referendum per decidere su una possibile revisione della Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet e mai modificata dal 1990, anno della caduta del dittatore. Ad annunciare il referendum costituzionale è stato il presidente del senato Cileno, Jaime Quintana: dopo ore di negoziati in Parlamento, la coalizione di governo e i principali partiti di opposizione hanno firmato un accordo ...

In Cile si terrà un Referendum per rivedere la Costituzione dei tempi della dittatura di Pinochet : A seguito delle proteste antigovernative, il presidente del Senato del Cile Jaime Quintana ha annunciato che nel paese sarà organizzato un referendum per rivedere la Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet. Dopo diverse ore di negoziati in Parlamento, la

Italia Viva - boom di like su Facebook. La strategia? Fusione e cambio nome di ex pagine del Pd e per il Sì al Referendum : Italia Viva corre molto rapidamente sui social. Forse troppo, visto che sono già 65mila i like della pagina Facebook. Ma da dove sono arrivati così tanti e in così poco tempo? Il portale ufficiale, già dotato di ben 40mila fan, è “comparso” in coincidenza con la Leopolda 10. La sera del 7 novembre un altro salto: +22mila fan, scavalcate in un colpo le pagine di Leu e Possibile, e raggiunta quella dei Radicali, che risale al 2010. ...

In Nuova Zelanda si terrà un Referendum per legalizzare l’eutanasia : Mercoledì il parlamento neozelandese ha approvato in via definitiva una proposta di legge per legalizzare e regolare l’eutanasia, cioè la morte volontaria di malati terminali in presenza di assistenza medica. Per diventare legge, però, la proposta deve ancora essere sottoposta

Bolivia - per Evo Morales la fine politica è iniziata tre anni fa con un Referendum : di Diego Battistessa* La polveriera Boliviana è esplosa. La capitale del paese La Paz e la città limitrofa di El Alto sono in fiamme. I sostenitori del Mas, il partito dell’ormai ex presidente Evo Morales, hanno preso possesso delle strade e iniziato una difesa a oltranza contro quello che definiscono un golpe de Estado. Tutto sta succedendo rapidamente, le informazioni sono poche, spesso contraddittorie e molti giornali nazionali oggi sono ...

Taglio dei parlamentari - 49 firme in Senato per il Referendum : La riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari, approvata in via definitiva lo scorso ottobre, entrerà in vigore automaticamente a meno che uno dei due rami del Parlamento - o in alternativa 5 Consigli regionali o 500mila elettori - non riesca a chiedere un referendum confermativo e lasciare quindi l'ultima parola ai cittadini.A tentare il tutto per tutto, e scongiurare così la riduzione dei parlamentari, ci sta pensando un gruppetto ...

Taglio parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il Referendum : ci sono anche 3 M5s. Il grillino Giarrusso ammette : “Ho aderito” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...

Taglio parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il Referendum : ci sono anche 3 M5s. Il grillino Giarrusso ammette : “Sono a favore” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...

Taglio parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il Referendum : ci sono anche 3 del M5s. Il grillino Giarrusso : “Sono a favore” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...