Ponte Quattrocchi | il Comune | sospesa l' intitolazione

A Genova salta l’intitolazione del Ponte a Fabrizio Quattrocchi : non basta “morire come un italiano” per avere un riconoscimento : “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano” pronunciando queste parole, cercando di togliersi il cappuccio col quale gli era stato coperto il volto, Fabrizio Quattrocchi fu ucciso in Iraq nel 2004, dopo essere stato preso in ostaggio a Bagdad, il 13 aprile di quell’anno, insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio, da parte di miliziani del gruppo “Falangi Verdi di Maometto“. A ...