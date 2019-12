Lega | Salvini su aggressione sindaco Massa | ‘è nazismo rosso’

Il solito ironico Salvini : “Milan in Champions? Prima che avvenga la Lega tornerà al governo” : Mai banale Matteo Salvini quando tocca il tema calcio. “Domani pomeriggio faccio due ore di percorso spirituale e sofferenza auto inflitta, perchè vado a vedere Parma-Milan…”, è questo il commento del leader leghista in viaggio a Portoferrario, isola d’Elba, per un comizio elettorale. Una battuta sulla sua squadra del cuore e un commento ironico sulle ultime prestazioni rossonere in campionato: ”Torneremo ...

Sondaggi : Lega al 31 - 9% (-2 - 4 punti in un mese) - il Pd torna a crescere e FdI supera il 10%. Leader : Salvini -8% - scavalcato dalla Meloni : Lega in calo, Pd in ripresa dopo l’uscita dei renziani di Italia Viva e Fratelli d’Italia che per la prima volta supera la soglia del 10%. Sono i dati più significativi consegnati dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde addirittura 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9% ma rimanendo saldamente primo partito. Anche per la Leadership di Matteo Salvini non va meglio: in ...

Giorgia Meloni "adesso a destra è un problema". Retroscena da Roma : le preoccupazioni di Salvini e Lega : "A destra Giorgia Meloni comincia a rappresentare un problema". Il Corriere della Sera registra l'inquietudine dell'inner circle di Matteo Salvini, che giovedì sera ha lanciato la prima tappa dell'"assedio a Virginia Raggi". La Lega prepara la campagna elettorale per sfidare il Movimento 5 Stelle ne

Maurizio Costanzo a Matteo Salvini - “ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” - il leader della Lega prima di rispondere prende fiato… : Matteo Salvini è stato accolto dal pubblico del Maurizio Costanzo Show da un lunghissimo applauso. Il leader della Lega non si è sottratto alle domande del conduttore. Molte sono state incentrate sulla situazione politica attuale e sulla famosa oramai crisi dell’8 agosto scorso. Poi Maurizio Costanzo a sorpresa ha fatto una domanda molto singolare. Ha chiesto al leader della Lega : “Ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” . Matteo ...

La Raggi - sindaco di Roma - prende in giro Matteo Salvini pubblicando un video dove il leader della Lega parla da solo : Un attacco violento quello della Raggi contro Matteo Salvini. Il primo cittadino di Roma ha pubblicato un video su Instagram nel quale si vede il leader della Lega da solo mentre sta cercando di riprendersi da solo con cellulare per una diretta Facebook. Sicuramente il leader della Lega e il sindaco di Roma non si sono mai amati. Matteo Salvini ha sempre attaccato il primo cittadino di Roma per la sua cattiva gestione della città. Dalla ...

Mes - scontro Conte-Salvini verso carte bollate. Il capo della Lega chiede incontro a Mattarella : Lo scontro tutto politico sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilita' potrebbe a breve diventare scontro giudiziario se, come annunciato, Matteo Salvini denuncera' Giuseppe Conte per "attentato contro lo Stato" e se il presidente del Consiglio dovesse denunciare Salvini per "calunnia", come promesso da Accra, in Ghana, dove il premier ha inaugurato un progetto educativo promosso dall'Eni. Per rimanere allo scontro politico, va ricordato ...

Autostrade : Salvini a Di Maio - ‘Lega difeso Benetton? è una bugia’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “E’ una bugia e se fossi più volgare direi che è una cazzata. Noi non abbiamo mai detto: ‘Non si tolga mai la concessione’. Ma abbiamo sempre detto che chi sbaglia, paga. Le competenze in questi anni le hanno avute tutte i 5 Stelle con Di Maio al Mise, Toninelli alle Infrastrutture e Conte a palazzo Chigi. Quindi le cose sono due: se non hanno ancora revocato la concessione o sono ...

Autostrade : Salvini a Di Maio - ‘Lega difeso Benetton? è una bugia’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “E’ una bugia e se fossi più volgare direi che è una cazzata. Noi non abbiamo mai detto: ‘Non si tolga mai la concessione’. Ma abbiamo sempre detto che chi sbaglia, paga. Le competenze in questi anni le hanno avute tutte i 5 Stelle con Di Maio al Mise, Toninelli alle Infrastrutture e Conte a palazzo Chigi. Quindi le cose sono due: se non hanno ancora revocato la concessione o sono ...

Salva Stati - guerra Conte-Salvini. Il premier «Lo querelo». La Lega chiama in causa il Colle : Non si placa lo scontro sulla riforma del Salva-Stati con polemiche che arrivano a coinvolgere i massimi vertici istituzionali: la presidenza della Repubblica e il Presidente del Consiglio, con il...

Salva Stati - Conte lunedì alla Camera. Appello Lega a Mattarella - Salvini : «Mes è attentato agli italiani» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte», annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera,...

Salvini "chiude" la vecchia Lega : ecco il nuovo partito nazionale : Il congresso convocato per il prossimo 21 dicembre ma intanto è già stata votata la modifica allo statuto: Lega Nord resterà...

Salva Stati - appello Lega a Mattarella. Salvini : «Da Conte attentato agli italiani» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla...

Sondaggi - la Lega è il primo partito : 32 - 4%. Il Pd sotto il 20 - poi il M5s. Italia Viva al 5 - 3%. Salvini leader più apprezzato - seguito da Conte : La Lega è il primo partito, Matteo Salvini il leader che riscuote la maggiore fiducia. È questa la fotografia scattata dell’ultimo Sondaggio di Emg Acqua per Agorà, trasmissione di Raitre. Se si votasse oggi il Carroccio raggiungerebbe il 32,4%, seguito dal Pd che si assesta appena sotto il 20 (19,7%). Il partito guidato da Nicola Zingaretti precede di 3,2 punti percentuali il Movimento Cinque Stelle, fermo al 16,5. La coalizione di ...

Salvini - Raggi filma il leader della Lega mentre fa una diretta Facebook : “Si ritrova a parlare da solo…” : “Basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece…si ritrova a parlare da solo. Salvini chiacchierone, giù le mani da Roma”. Così su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi postando un video di Salvini che parla sotto il Campidoglio mentre fa una diretta Facebook L'articolo Salvini, Raggi filma il leader ...