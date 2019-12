La Commissione Europea sta indagando su come Google raccoglie i dati degli utenti | dice

Greenpeace svela i piani dell’European Green Deal della Commissione Ue : “Impatto minimo sul contrasto all’emergenza climatica” : Un programma incerto e inefficace rispetto a quel che già constatiamo quotidianamente, ovvero gli impatti sempre più pesanti sulle nostre vite dell’emergenza climatica in corso. Così Greenpeace definisce il cosiddetto “European Green Deal” redatto dalla commissione Europea, di cui ha ottenuto e diffuso una bozza recente. «Si tratta di un programma ampio, per fortuna assai distante dell’agenda di deregulation della commissione Junker, ma basta ...

Clima - Mattarella a Parma : "Obiettivo nuova Commissione Europea da sostenere in ogni modo" : Il capo della Stato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università dedicato allo sviluppo sostenibile

L’ultima chance per la Commissione europea : La Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen il 2 dicembre si insedierà con un mese di ritardo rispetto al calendario previsto. La maggioranza che la sostiene è solida, ma le sfide all’Europa incalzano. Leggi

Il parlamento Ue ha detto sì alla nuova Commissione europea : (foto: Philipp von Ditfurth/Getty Images) Con 461 sì il parlamento europeo riunito a Strasburgo ha dato il via libera alla nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen, la prima donna a essere presidente. La squadra ha visto 157 voti contrari e 89 astenuti, ma ha incassato una maggiore approvazione rispetto all’esecutivo precedente: Jean-Claude Juncker ottenne infatti 38 voti in meno. Seppur entusiasta per il risultato, von der Leyen ha ...

Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude Juncker.

Il Parlamento Europeo ha ratificato la nomina della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha ratificato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude

Tumore testa-collo : la Commissione Europea approva due nuovi regimi di trattamento : La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab, terapia anti-PD-1 di MSD, in monoterapia o in combinazione con la chemioterapia contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU) per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC) metastatico o recidivato inoperabile, i cui tumori esprimono PD-L1 secondo CPS [Combined Positive Score] = 1. Questa approvazione si basa sui risultati dello ...

La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro il Regno Unito - che non ha indicato un candidato commissario : La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il Regno Unito, per la mancata indicazione di un proprio candidato per il posto di commissario europeo: «In qualità di custode dei trattati» si legge nella nota ufficiale «la Commissione

Radon : i dati della Calabria nell’Atlante della Commissione Europea per la radioattività naturale : Ben 1085 punti di misurazione nelle cinque province calabresi, 267 comuni sinora coinvolti sui 404 presenti nella regione; edifici pubblici, come scuole, municipi, ospedali, ma anche tante private abitazioni di cittadini che hanno aderito alla richiesta di misurare nelle proprie case. E’ un campione robusto, sebbene “in progress” considerati i Comuni che ancora mancano all’appello, quello che l’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione ...

La Commissione Europea ha chiesto chiarimenti all’Italia sulla mancata riduzione del debito : La Commissione Europea ha inviato una lettera all’Italia per commentare il Progetto di documento programmatico di bilancio (PDPB), il documento presentato dal governo italiano per delineare il contenuto della legge di bilancio del 2020. Ha chiesto ulteriori chiarimenti entro domani, mercoledì

Che cosa dice la lettera della Commissione Europea all'Italia : Il documento programmatico di bilancio 2020 dell'Italia “non rispetta il parametro della riduzione del debito nel 2020”, avvertono il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Con la lettera inviata ieri al ministro dell'Econ

La Commissione Europea chiede chiarimenti sulla manovra : DALL'ITALIA La Commissione europea chiede chiarimenti sulla manovra. Attesa a Palazzo Chigi la lettera di Bruxelles che chiede informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la settimana scorsa. Il governo risponderà entro mercoledì. Ieri si è tenuto il vertice di maggiora

Pasta italiana contaminata da insetti : la Commissione Europea lancia l’allarme : Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario della Commissione Europea ha fatto scattare l’allarme in tutta Europa per la presenza sul mercato di confezioni di Pasta italiana contaminata da insetti. La segnalazione è partita dalla Danimarca, che il 17 ottobre ha pubblicato l’avviso di sicurezza 2019.3622 dal titolo: “Pasta from Italy infested with insects”, ovvero “Pasta dall’Italia contaminata da insetti“. ...

Dov’è la nuova Commissione Europea? : Si è persa dentro al Parlamento Europeo, prima ancora di entrare in carica: il voto finale sulla sua nomina è stato rimandato a una data ancora da definire