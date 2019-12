Juve Inter | sfida in campo e sul mercato | il nome nel mirino dei due club

Calciomercato Juve : De Sciglio - valutato 25 milioni - interesserebbe al PSG (RUMORS) : L'anno scorso è stato uno dei giocatori più criticati della rosa bianconera, nonostante i risultati raggiunti dalla squadra di Allegri a fine stagione: Mattia De Sciglio si sta prendendo la scena in questo inizio stagione e se non si fosse infortunato a fine agosto, probabilmente avrebbe giocato di più rispetto ai minuti raccolti in queste prime partite di campionato. La duttilità del terzino italiano è apprezzata molto da Maurizio Sarri, che ...

Juventus - Paratici : 'Rakitic non ci interessa - felici di avere CR7' : Tra circa un mese aprirà la finestra di mercato invernale e molte squadre probabilmente cercheranno di rinforzare le rispettive rose. Non tutte le società, però, saranno costrette a correre ai ripari visto che non hanno bisogno di ulteriori giocatori. Tra queste squadre ci sarà la Juventus che, salvo clamorose sorprese in entrata, nel mercato invernale, non dovrebbe fare grandi operazioni. Ai bianconeri nelle ultime settimane è stato accostato ...

Accade Oggi - 28 novembre 1973 : Coppa Intercontinentale - la Juventus perde una finale a cui non avrebbe dovuto partecipare : E’ un giorno particolare nel calendario della Juventus il 28 novembre 1973. Torna l’appuntamento con la nostra rubrica “Accade Oggi”, che Oggi ricorda la finale di Coppa Intercontinentale giocata e persa dalla compagine bianconera contro l’Independiente. Si tratta di una partita storica, e non solo perchè per la prima volta il format venne stravolto (non più andata e ritorno, ma gara secca per decretare la ...

Notizie del giorno – Grave lutto in casa Juve - asse mercato Inter-Fiorentina - il retroscena di Alisson : Grave lutto IN casa Juve – E’ stata una giornata triste per il mondo del calcio, ma in particolar modo in casa Juventus. E’ morto infatti Bruno Nicolè, l’annuncio è arrivato direttamente dal club bianconero. “Una carriera breve, la sua, chiusa quando aveva solo 27 anni con la scelta di entrare nel mondo della scuola e dedicarsi all’insegnamento dell’educazione fisica – scrive il club bianconero – Una ...

Calciomercato Roma - interessa Rugani della Juventus (RUMORS) : La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la ...

Juventus - Paratici chiude le porte a Rakitic : “grande giocatore - ma in questo momento non ci interessa” : Il dirigente bianconero ha commentato le voci di un possibile inserimento della Juve per Rakitic, smentendole categoricamente La Juventus non è sulle tracce di Ivan Rakitic, nonostante il centrocampista croato sia ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. A rivelarlo è Fabio Paratici, interrogato ai microfoni di ESPN: “abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i ruoli. ...

Federico Chiesa - addio Fiorentina a gennaio? Veto sulla Juventus - spunta l'Inter : sul piatto Gabigol : Federico Chiesa si allontana sempre più dalla Fiorentina. Il mistero sulle sue condizioni fisiche potrebbe celare qualcosa di più grande, ovvero una possibile cessione già nella sessione di mercato invernale. A tal proposito, è stato convocato un summit tra la dirigenza viola (con il presidente Rocc

Inter : su Icardi ci sarebbe ancora la Juventus - Marotta potrebbe alzare il prezzo : In casa Inter in queste settimane si sta discutendo anche di quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi, seppur con qualche mese di anticipo. Il centravanti argentino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Un riscatto che sembra tutt’altro che scontato. Per questo motivo la prossima estate potrebbe ripartire il tormentone di mercato relativo all’ex capitano ...

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

Calciomercato : Chiesa verso l’addio alla Fiorentina - ci sono Inter e Juve : Calciomercato ultimissime Federico Chiesa, il giocatore rompe con la Fiorentina. Molte pretendenti in Serie A Calciomercato Chiesa JuveNTUS Inter – Il rapporto tra Federico Chiesa e la Fiorentina potrebbe Interrompersi bruscamente. Il nazionale italiano infatti avrebbe volutamente rifiutato di essere impiegato da Vincenzo Montella nel match contro il Verona. ”Non me la sento di giocare” […] Leggi tutto L'articolo ...

Sky Sport Diretta Champions #5 - Palinsesto Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 26 Novembre, e mercoledì 27 Novembre si giocano le gare del quinto turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le squadre italiane impegnate: Atalanta, Juventus, Napoli e Inter. Martedì 5...

Calciomercato infuocato - si preannuncia battaglia su molti fronti tra Juventus e Inter : Sono diversi gli obbiettivi comuni per rinforzare le proprie rose tra Inter e Juventus. Alcuni di questi obbiettivi possono essere già raggiungibili a gennaio altri a giugno. I dirigenti bianconeri e nerazzurri hanno come obbiettivi comuni molti giocatori da Meunier a Eriksen. Mentre i due club si stanno dando battaglia a suon di vittorie in campionato, l’Inter e la Juventus si stanno preparando a un duro duello ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Dejan Kulusevski - asta tra Juventus e Inter : la sfida per avere il gioiellino già a gennaio : L'eterna sfida da Juventus e Inter, oltre che in campionato, potrebbe spostarsi sul calciomercato. I due club condividono certi obiettivi e stanno sondando alcune opportunità a parametro zero per la prossima stagione. Innanzitutto Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Se il belga del Napoli no