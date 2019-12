Biathlon | tutte le vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo e il palmares | settimo

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019)ha vinto la sprint di Oestersund, prova valida per ladel2019-2020 di. L’altoatesina ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile e ha fatto saltare il banco in terra svedese imponendosi con grande autorevolezza, l’azzurra si è dimostrata in ottima forma e ha iniziato al meglio l’annata da vera detentrice della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori ha conquistato la settima vittoria a livello individuale indel, la dodicesima considerando anche i risultati in staffetta.si è imposta in tutti i format di gara e nel suopuò annoverare anche due bronzi con la staffetta mista alle Olimpiadi e sei medaglie ai Mondiali tra cui l’oro nella mass start di pochi mesi fa. Di seguito ilconlee i podi importanti nella carriera di...

