Antibiotici negli allevamenti | è boom di utilizzo in quelli italiani

Superbatteri - negli USA un decesso ogni 15 minuti per resistenza agli Antibiotici : per il Cdc 5 sono la ‘minaccia più urgente’ : Una ‘lista nera’ con 5 batteri che rappresentano “una minaccia urgente” per la salute globale, ed altri 11 germi inseriti invece in una “watch list”: si tratta dell’ elenco compilato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie USA (Cdc), che quest’anno hanno aggiunto altri 2 microrganismi ai sorvegliati speciali. I 5 batteri più letali sono il ‘clostridium difficile, ...