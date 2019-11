Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe avere una fotocamera grandangolare da 12 MP e una

OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy Note 10 in super offerta su Amazon : Prezzi straordinari oggi per OnPlus 7 Pro e Samsung Galaxy Note 10, nel Black Friday di Amazon che va verso il Cyber Monday. L'articolo OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy Note 10 in super offerta su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Notizie europee per Android 10 sui Samsung Galaxy : roadmap UK : I dispositivi Samsung Galaxy sono in attesa di ricevere Android 10 con One UI 2.0, di cui restano da capire i tempi di attesa, anche orientativi. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una roadmap proveniente dalle Filippine, quest'oggi ci concentreremo sulle informazioni trapelate dalla Gran Bretagna. A quanto sembrerebbe, nel corso del mese di gennaio 2020 l'aggiornamento all'ultima major-relese dell'OS mobile di Google arriverà sui ...

La fascia media 2020 accoglierà Samsung Galaxy A11 - A31 e A41 - che non lesineranno sulle memorie : La gamma di smartphone di fascia media 2020 di casa Samsung sarà ricca di dispositivi: in base alle ultime, pare che il produttore sia già al lavoro su Samsung Galaxy A11, Galaxy A31 e Galaxy A41. L'articolo La fascia media 2020 accoglierà Samsung Galaxy A11, A31 e A41, che non lesineranno sulle memorie proviene da TuttoAndroid.

Nuova tabella di marcia per Android 10 sui Samsung Galaxy - sempre a gennaio il via : Una Nuova tabella di marcia relativa all'aggiornamento Android 10 su un gran numero di Samsung Galaxy è giunta in quest'ultima parte di novembre. Dopo che la divisione Samsung Israel e pure India ha reso noto i tempi di rilascio del major update, tocca a Samsung Filippine fare lo stesso. La time line in parte combacia ma si fa pure riferimento ad altri device fin qui non nominati. Secondo le ultime indiscrezioni, ecco che viene riconfermato ...

Prima di Google il Samsung Galaxy Note 9 : patch di dicembre rilasciata : Il Samsung Galaxy Note 9 non è da meno ai Samsung Galaxy Note 8 e Note 10, che hanno entrambi già ricevuto l'aggiornamento di sicurezza di dicembre 2019, battendo sul tempo perfino i Google Pixel (che teoricamente, come del resto spessissimo è stato, vantano una corsia preferenziale in tal senso). Come riportato da '9to5Google', vanno fatti i complimenti al colosso di Seul, che ha Notevolmente migliorato la velocità di rilascio degli ...

Patch di dicembre su Samsung Galaxy Note 10 Plus no brand Italia : N975FXXS1ASKB : Un nuovo upgrade sta colpendo il Samsung Galaxy Note 10 Plus no brand Italia: il pacchetto N975FXXS1ASKB porta in dote la Patch di sicurezza di dicembre 2019, dopo essere arrivata già a bordo del Galaxy A50 e del Note 8. L'aggiornamento ha un peso di 139,69MB, e dovrebbe limitarsi ad introdurre la Patch di cui sopra, oltre ad apportare una serie di miglioramenti essenzialmente improntati sulla correzione di bug noti (in miglioramento anche la ...

Nuovi aggiornamenti di sicurezza per Samsung Galaxy Note 10 - Note 9 - A8 - Huawei P20 e P20 Pro : Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 9, Galaxy A8 (2018), Huawei P20 e Huawei P20 Pro stanno ricevendo in queste ore Nuovi aggiornamenti software che integrano patch di sicurezza più recenti: ecco i dettagli. L'articolo Nuovi aggiornamenti di sicurezza per Samsung Galaxy Note 10, Note 9, A8, Huawei P20 e P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Lasciate ogni speranza o voi ch’intrate : i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non riceveranno Android 10 : È quasi certo ormai che i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non riceveranno mai l'aggiornamento ad Android 10 L'articolo Lasciate ogni speranza o voi ch’intrate: i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non riceveranno Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Il volantino Euronics Black Friday batte tutti : Samsung Galaxy S10e a meno di 400 euro : Notevole è il volantino euronics Black Friday, almeno per quello che mette sulla copertina dello speciale per le promozioni di questo weekend di shopping. Già da ieri e fino a lunedì 2 dicembre, le occasioni sono diverse ma ce n'è una che catalizza particolarmente l'attenzione, quella del Samsung Galaxy S10 e a 399 euro. Lo sconto applicato sul prezzo di listino del Samsung Galaxy S10e è particolarmente elevato. Il risparmio garantito in ...

Un sensore notturno luminoso per il Samsung Galaxy S11 : ultimi indizi raccolti il 29 novembre : Giungono anche oggi 29 novembre alcune indiscrezioni assai interessanti per il Samsung Galaxy S11, soprattutto per coloro che sono amanti della fotografia. Dopo gli ultimi render che abbiamo preso in esame sulle nostre pagine, almeno stando all'articolo pubblicato pochi giorni fa, questo venerdì diventa importante concentrarsi sulla possibile adozione di un sensore notturno luminoso. Potrebbe trattari, infatti, di un presupposto fondamentale ...

Samsung lancia una nuova beta di Android 10 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ con le patch di sicurezza di dicembre : Samsung rilascia una nuova beta di Android 10 con la One UI 2.0 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ L'articolo Samsung lancia una nuova beta di Android 10 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ con le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Futili speranze per Android 10 su Samsung Galaxy S8 e Note 8 - Pie per sempre : L'aggiornamento Android 10 è una chimera ancora per molti, ancor di più per i possessori di un Samsung Galaxy S8 e Note 8. Gli ex top di gamma sono in attesa da tempo di conoscere il loro destino software in via ufficiale dopo alcuni dubbi indizi. Tuttavia una delle ultime mosse del produttore potrebbe darci delle chiare indicazioni in merito. Come raccontato ampiamente negli ultimi giorni, alcune divisioni dell'azienda tra cui Samsung ...

Samsung Galaxy S11 permetterà di scattare foto al buio come mai prima d’ora grazie ad un sensore molto particolare : Samsung registra il marchio "Bright Night Sensor" per i nuovi Galaxy S11 L'articolo Samsung Galaxy S11 permetterà di scattare foto al buio come mai prima d’ora grazie ad un sensore molto particolare proviene da TuttoAndroid.

BLACK FRIDAY MEDIAWORLD - OFFERTE E SCONTI/ Samsung Galaxy S10 a 699 euro - la Ps4... : BLACK FRIDAY MEDIAWORLD, OFFERTE e SCONTI. Tanti prodotti in promozione presso la catena tedesca, a cominciare dal Galaxy S10 e dall'iPhone 11 Pro