feedproxy.google

(Di sabato 30 novembre 2019) La Union Jack britannica La differenza tra il numero di persone provenienti dall'Unione Europea sbarcate nelnegli ultimi 12 mesi e quanti hanno lasciato le isole britanniche europee è scesa a 48.000, il livello piùdal 2003. A riportarla, l'Office for National Statistics (ONS), ovvero l'Istat britannico, il cui portavoce afferma che queste statistiche si sono ribassate per un minor numero di migranti economici che vengono in Gran Bretagna, mentre si è verificato un (...) - Tribuna Libera / UE,

zazoomblog : Migrazione UE-Regno Unito: mai così in basso - #Migrazione #UE-Regno #Unito: #basso -