Marchetti | “Il Napoli interessato ad Amrabat Ecco quando potrebbe esserci l’affondo”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019)a Sky Sport: “Iladgli azzurriro chiudere la trattativa”. Le parole di Lucaa SKY Sport 24 confermano l’interesse del club di Aurelio De Laurentiis per Sofyandel Verona.le sue parole: “? Ilal calciatore, ma per giugno perché nongiocare dato che ha disputato già partite con due squadre diverse. Non c’è solo ilsul centrocampista del Verona. Gli azzurri vorrebbero chiudere la trattativa adesso per evitare aste. Mertens? Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di parlare a tu per tu con il calciatore belga per cercare di capire la situazione. Si tratta comunque di due giocatori avanti con gli anni e che vanno a scadenza e ilha già derogato la propria regola di non rinnovare di oltre un anno per i calciatori ...

stefmatvalenti : RT @PremioCalvino: Tra gli scrittori che hanno ridato attenzione agli operai, @stefmatvalenti ha esordito nel 2013 con La fabbrica del pani… - inox_libro : RT @PremioCalvino: Tra gli scrittori che hanno ridato attenzione agli operai, @stefmatvalenti ha esordito nel 2013 con La fabbrica del pani… - news24_napoli : Marchetti: “Deroga per Callejon e Mertens, novità dopo il confronto con… -