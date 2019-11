L' attentatore è di Londra Usman Khan | già condannato per terrorismo | era in libertà

Londra - l’attentatore è 28enne con precedenti per terrorismo. Era in libertà vigilata dal 2018 : Usman Khan, l’attentatore 28enne che venerdì sera ha accoltellato dei passanti sul London Bridge di Londra ammazzando due persone e ferendone altre tre prima di essere ucciso dalla polizia, era in libertà vigilata da dicembre 2018, dopo aver scontato sei anni in carcere per reati legati al terrorismo. Nel 2010 aveva partecipato a un complotto per attaccare la Borsa di Londra. Intanto, l’antiterrorismo britannica afferma che non è in corso ...

Londra - l’attentatore è Usman Khan : era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo : L'attentatore di Londra è Usman Khan: l'uomo, ucciso in seguito all'attacco, aveva 28 anni ed era in libertà vigilata. Era stato condannato nel 2012 per reati di terrorismo e per sei anni era stato in carcere. Il suo attaccato sarebbe iniziato ieri durante una conferenza, al termine della quale aveva minacciato di far saltare in aria l'edificio.Continua a leggere

Attacco a Londra - 3 morti compreso l’attentatore legato a gruppi di matrice islamica : Tre morti per l'aggressione con un coltello oggi a Londra, sul London Bridge. L'aggressore, di cui non e' ancora nota l'identita', ha accoltellato diversi passanti prima di essere fermato dalla gente e ucciso dalla polizia per impedirgli di azionare quello che si e' rivelato essere un falso giubbetto esplosivo. Nel tardo pomeriggio, i due feriti piu' gravi sono morti, portando il conto provvisorio a tre decessi. "Non ci faremo intimorire", ha ...