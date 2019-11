Attenzione a quanto tempo i bambini usano lo smartphone | potrebbero sorgere problemi

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 30 novembre 2019) Secondo un gruppo di ricercatori del King’s College di Londra la dipendenza daneie nei giovani è causa di un disturbo psichiatrico L'articololopsichiatrici proviene da TuttoAndroid.

taetrale : RT @POPhope_: Ok raga il sesso è bello, ma vogliamo parlare di quanto è bello quando qualcuno vi chiede qualcosa relativo alla vostra perso… - jihopeilish : RT @POPhope_: Ok raga il sesso è bello, ma vogliamo parlare di quanto è bello quando qualcuno vi chiede qualcosa relativo alla vostra perso… - minghaonun : RT @POPhope_: Ok raga il sesso è bello, ma vogliamo parlare di quanto è bello quando qualcuno vi chiede qualcosa relativo alla vostra perso… -