Vincenzo Salemme su Rai Due | ecco quando va in onda il programma

Vincenzo Salemme - lacrime a Tale e Quale Show. Il comico non riesce a trattenersi : Tale e Quale Show 2019 si è concluso con una puntata speciale andata in onda venerdì 22 novembre alle 21.25, intitolata Tali e Quali. Veronica Perseo ha vinto la sfida. La 24enne di Cagliari si è messa al pianoforte e ha cantato Shallow, canzone utilizzata come colonna sonora del film “A star is born”, dove viene raccontata la storia di una ragazza diventata famosa. Da stanotte, anche la Perseo ha sicuramente conquistato molta fama: novantotto ...

Tali e quali - Vincenzo Salemme commosso : “Ho visto la sua sofferenza” : Tali e quali, Vincenzo Salemme si commuove per l’interpretazione di Adonà Mamo di Maria Callas Durante la puntata speciale del programma di Carlo Conti Tali e quali che è la versione per persone comuni del più noto Tale e Quale Show, Vincenzo Salemme si è commosso. A far commuovere il giudice napoletano è stata l’interpretazione della grande soprano Maria Callas da parte di Adonà Mamo, un ragazzo originario di Siracusa con la ...

Caccia al tesoro - trama cast e curiosità del film con Vincenzo Salemme : San Gennaro risponde prontamente alla richiesta di una famiglia bisognosa di denaro per poter operare il piccolo Antonio nella commedia Caccia al tesoro, film del 2017 in onda martedì 12 novembre alle 21.40 in prima visione su Canale 5. Caccia al tesoro, trailer Caccia al tesoro, trama Domenico Greco è un attore teatrale con grossi debiti, che vive a casa della cognata Rosetta, vedova di suo fratello, e con un figlio di nome Antonio, malato di ...

Tale e Quale Show - Vincenzo Salemme e la gaffe su Vladimir Luxuria : “Brava - voce mascolina per la tua imitazione”. Gelo in studio : Ancora una volta Carlo Conti ha vinto la serata degli ascolti del venerdì sera con “Tale e Quale Show”, che è entrato nel vivo con il Torneo dei Campioni che ha registrato 4.092.000 telespettatori e share 20.24%. Il vincitore della puntata è stato Antonio Mezzancella che ha imitato Ultimo, cantando “I tuoi particolari”, brano arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2018. Battuto per la seconda volta Gianni Morandi, protagonista della ...

Tale e Quale Show - gaffe di Vincenzo Salemme con Vladimir Luxuria : "Sei stata brava - Celia Cruz era difficile - aveva la voce mascolina!" : Dopo la battuta poco riuscita di Giorgio Panariello di una settimana fa, a vivacizzare la settima puntata di Tale e Quale Show, il Talent Show vip dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1, ci ha pensato Vincenzo Salemme che ha commesso una gaffe, commentando l'esibizione di Vladimir Luxuria, tornata in gara nel Torneo dei Campioni che ha avuto inizio questa sera.Luxuria ha imitato Celia Cruz, cantando La vida es un ...

Tale e Quale Show : Vincenzo Salemme commette una clamorosa gaffe : Tale e Quale Show, sesta puntata: Vincenzo Salemme fa una gaffe su Giorgio Panariello Piccola gaffe, non passata inosservata ai telespettatori e soprattutto al popolo del web, da parte di Vincenzo Salemme nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2019 in onda stasera, venerdì 18 ottobre 2019. Il giurato, seduto alla postazione dei giudici, come sempre, assieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, commentando l’esibizione di Sara ...