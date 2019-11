Il marito spende tutto in droga e alcol | i creditori picchiano la ex moglie | “Vogliamo i

Fonte : fanpage

(Di venerdì 29 novembre 2019) A processo due bassanesi di 70 e 42 anni, padre e figlio, accusati entrambi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti di una 53enne di Loria. La donna, ormai separata da tempo dall'uomo a causa dei suoi problemi di ludopatia e dipendenza dall', sarebbe stata aggredita da due in più occasioni.

