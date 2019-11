F1 | GP Abu Dhabi 2019 | qualifiche Programma | orari e tv sabato 30 novembre

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : scattano le FP2 - si rinnova la sfida tra Mercedes - Red Bull e Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.40 Una prima sessione difficile da interpretare per la Ferrari, troppo brutta per essere vera se si guarda alla classifica e ai distacchi accusati dalla Mercedes di Bottas con gomme gialle. In ogni caso c’è da evidenziare l’errore commesso da Sebastian Vettel verso la fine del turno, in cui ha perso il controllo della sua SF90 andando a ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : tra poco al via le FP2 - Ferrari a caccia di risposte verso le qualifiche : 13.40 Una prima sessione difficile da interpretare per la Ferrari, troppo brutta per essere vera se si guarda alla classifica e ai distacchi accusati dalla Mercedes di Bottas con gomme gialle. In ogni caso c'è da evidenziare l'errore commesso da Sebastian Vettel verso la fine del turno, in cui ha perso il controllo della sua SF90 andando a ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : iniziano le FP2 - la Ferrari deve calare la maschera : 13.30 Nella sessione mattutina Valtteri Bottas ha dettato il passo mettendo in evidenza un feeling fantastico con la pista emira anche grazie all'utilizzo della nuova power-unit, che gli costerà però 20 posizioni di penalità da scontare in griglia di partenza. Alla luce dei primi riscontri raccolti la Mercedes sembra poterla fare da padrone in questo ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : si parte con le FP2 - incognita sulla presenza di Vettel : 13.30 Nella sessione mattutina Valtteri Bottas ha dettato il passo mettendo in evidenza un feeling fantastico con la pista emira anche grazie all'utilizzo della nuova power-unit, che gli costerà però 20 posizioni di penalità da scontare in griglia di partenza. Alla luce dei primi riscontri raccolti la Mercedes sembra poterla fare da padrone in questo ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : 13.20 Buongiorno e ben ritrovati per la DIRETTA della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Abu Dhabi 2019, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Presentazione del weekend – Penalizzazione Bottas – Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran ...

VIDEO F1 - GP Abu Dhabi 2019 : highlights e sintesi prove libere 1. Bottas in testa - Ferrari lontane - Vettel finisce contro il muro : Sul circuito di Yas Marina è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. Valtteri Bottas ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 e ha preceduto Max Verstappen di mezzo secondo, terzo posto per Lewis Hamilton a sei decimi: le due Mercedes volano ma attenzione alla Red Bull dell'olandese. Le Ferrari sono davvero lontanissime e pagano due secondi di distacco: Sebastian Vettel è ...

Formula 1 – Che sorpresa per Hulkenberg ad Abu Dhabi : il team lo saluta con un gesto speciale [VIDEO] : Dolcissima sorpresa per Nico Hulkenberg al suo ultimo Gp: il bellissimo gesto della Renault per il pilota tedesco E' arrivato l'ultimo weekend di gara della stagione 2019 di Formula 1, che coincide anche con l'ultima gara di Nico Hulkenberg, scaricato dalla Renault, che per il 2020 ha deciso di ingaggiare Esteban Ocon. Il 32enne tedesco, prima di salire a bordo della sua monoposto per la sua ultima sessione di prove ...

VIDEO Sebastian Vettel sbatte contro il muro - distrutta la Ferrari nella FP1 del GP Abu Dhabi : Sebastian Vettel si è reso protagonista di un brutto incidente durante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il tedesco ha perso il controllo della sua Ferrari ed è andato a sbattere contro il muro in curva 19, un testacoda sorprendente per il quattro volte del Campione del Mondo che ha danneggiato il posteriore della sua monoposto e costringendo così i meccanici del ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Sebastian Vettel sbatte contro il muro - Ferrari danneggiata nella FP1. Correrà nel pomeriggio? : Sebastian Vettel è andato a sbattere contro il muro alla curva 19 del circuito di Yas Marina, il tedesco ha commesso un grave errore durante l’ultimo minuto delle prove libere 1 che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari, quinto nella classifica dei tempi a due secondi dal leader Valtteri Bottas, ha cercato di spingere nel finale della sessione ma purtroppo ha perso il controllo del mezzo e ha ...

F.1 - GP Abu Dhabi - Libere 1 : Vettel contro le barriere : Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2019. In una sessione più simile a un test in ottica 2020, il pilota della Mercedes ha preceduto di mezzo secondo la Red Bull di Max Verstappen e l'altra W10 guidata da Lewis Hamilton. Solamente quinto Vettel, autore di un errore che lo ha portato contro le barriere nellultima parte della pista, ...

Formula 1 - brutta mattinata per Vettel ad Abu Dhabi : la Ferrari del tedesco finisce contro le barriere [VIDEO] : La prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi è terminata in anticipo, a causa dell'incidente di Sebastian Vettel mattinata complicata per la Ferrari, soprattutto per Sebastian Vettel, finito contro le barriere a due minuti dalla fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Il tedesco ha perso il controllo della monoposto, andando in testa-coda e sbattendo sul guard-rail, rovinando così la ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Abu Dhabi : Bottas sfreccia a Yas Marina - la Ferrari sbatte con Vettel [FOTO] : Il pilota finlandese chiude davanti a tutti la prima sessione di libere ad Abu Dhabi, precedendo Max Verstappen e il compagno di squadra Hamilton: staccate le Ferrari L’ultimo week-end della stagione di Formula 1 comincia alla grande per la Mercedes, che domina la prima sessione di prove libere con Valtteri Bottas. Il pilota finlandese fa segnare il miglior tempo in 1:36.957, un riferimento cronometrico impossibile da avvicinare per ...

Formula 1 – Fiamme nella Renault di Ricciardo : interrotta la sessione di fp1 ad Abu Dhabi [VIDEO] : A fuoco la Renault di Daniel Ricciardo nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi, sessione interrotta sul circuito di Yas Marina E' iniziato il weekend di gara del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Non è mancato lo spettacolo in pista, con la sessione di Fp1 interrotta a causa di un problema alla monoposto di Daniel Ricciardo. La Renault dell'australiano è andata a fuoco, costringendo il pilota ad ...

F1 - Risultato FP1 GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas vola - Verstappen 2° ed Hamilton 3°. Testacoda per Vettel : E’ stato il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas il più veloce della prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’alfiere della scuderia di Brackley ha ottenuto l’ottimo riscontro di 1’36″957, sfruttando il nuovo motore a sua disposizione. Un fine settimana problematico per Bottas, vista la sostituzione della Power Unit e di alcuni componenti che hanno portato ad ...