Conte minaccia querela | Salvini fa lo spavaldo | “Si metta in fila | prima c’è Carola”

Fondo salva-Stati - Conte a Salvini : “Minaccia. Lui ha l’immunità - io no. Faccia l’esposto - lo querelo” : “Gli attacchi di Matteo Salvini? Se è un uomo d’onore gli voglio dire questo: rinunci alla sua immunità, di cui ha già usufruito. Faccia pure l’esposto, io lo querelo per calunnia“. A dirlo, da Accra (Ghana), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla vicenda del Fondo salva-Stati e, in particolare, all’annuncio del leader della Lega di voler fare un esposto contro Conte. Lunedì il capo del governo ...

Giuseppe Conte a Fiorello : “So che fai la mia imitazione. E’ molto grave - questa è una minaccia - un giorno verrò a trovarti” : “Buongiorno Fiorello, purtroppo non ho tempo di seguirti ma ho saputo che hai un’edicola molto speciale, ViaAsiagio10, e so che mi prendi in giro, imitandomi”. Così Giuseppe Conte, intercettato da Fabrizio Biggio durante la serata di beneficenza per l’ospedale Bambino Gesù. Il messaggio del premier si riferisce al programma condotto da Fiorello che va in onda al mattino su RaiPlay e che è una sorta di anticipazione dello ...

Inter - non solo Conte - anche il preparatore atletico Pintus minacciato nella lettera anonima : Repubblica racconta un altro dettaglio sulla lettera minatoria arrivata all’Inter la settimana scorsa. Una missiva anonima, che nessuno ha rivendicato, e che Conteneva minacce al tecnico nerazzurro Antonio Conte e alla sua famiglia. Secondo quanto scrive il quotidiano, le intimidazioni riguardavano anche il preparatore atletico dell’Inter, Antonio Pintus. Al momento sono in corso le analisi sul proiettile che era nella busta e sulla ...

Antonio Conte minacciato : proiettile in una busta - rafforzata la vigilanza : Paura per Antonio Conte. Minacce e una busta con all'interno un proiettile hanno fatto scattare la 'vigilanza dinamicà (il livello più basso di tutela) per l'allenatore...

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

M5S e Pd minacciano lo strappo - Conte costretto a tenere in ghiaccio il decreto Ilva : Uno dei collaboratori del capo del Governo allarga le braccia: “Sul tavolo non è arrivato nulla, i telefoni sono rimasti muti”. Giuseppe Conte personalmente ci mette la faccia, va a Taranto a incontrare operai, sindacati e cittadini, ma politicamente non ha una soluzione. Le 48 ore che aveva dato a Mittal per ripensarci e presentare un piano alternativo, per avviare una trattativa, sono scadute. Nulla è ...