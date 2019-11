Sicilia | Musumeci | ' procedure lente e vincoli spesa? Interlocutore è Roma'

Sicilia : impegno Regione per Piano Battaglia - Musumeci 'mancano condizioni minime' : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Piano Battaglia ha tutte le caratteristiche per diventare una delle più importanti stazioni sciistiche del Meridione, attualmente però sconta la mancanza di un'adeguata rete viaria e la carenza di una serie di servizi fondamentali. Oggi non ci sono le condizioni minim

Sicilia : impegno Regione per Piano Battaglia - Musumeci 'mancano condizioni minime' (2) : (Adnkronos) - "Anche nella stazione sciistica - ha aggiunto - si registrano numerose carenze: manca un posto di polizia, non esiste un’elisuperficie per il soccorso di eventuali traumatizzati, non c’è un ufficio per l’informazione turistica, né una sede per la scuola di sci. Mancano persino i bagni

Rifiuti : Sicilia - via libera commissione Via-Vas a piano governo Musumeci : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Conforme alla legislazione regionale, nazionale ed europea". Così la commissione Via-Vas, presieduta da Aurelio Angelini, ha dato il via libera al piano regionale dei Rifiuti del governo Musumeci che adesso potrà essere trasmesso all'Ars per essere esaminato dalla com

Catania : Musumeci visita Acciaierie Sicilia (2) : (Adnkronos) - "Ho potuto constatare e apprezzare l'elevato contenuto tecnologico dei processi - ha aggiunto il governatore - così come dell’avanzato sistema di controllo ambientale, con le emissioni in atmosfera monitorate costantemente e decisamente al di sotto delle soglie consentite dalla legge.

Catania : Musumeci visita Acciaierie Sicilia : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "Un'azienda che oggi rappresenta un modello di economia circolare per la nostra Isola e alla quale, già agli inizi del mandato di governo, abbiamo rivolto la nostra attenzione attuando il protocollo che regola la gestione dei rottami metallici. Oggi siamo orgogliosi di

Rifiuti : Musumeci - 'individuati 3 siti per nuovi impianti in Sicilia orientale' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "Prima il voto segreto poi torneremo a discutere della legge sui Rifiuti". A ribadirlo ancora una volte è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine di una presentazione a Palazzo d'Orleans. "La mancata discussione del ddl - precisa il governatore

Sicilia : Musumeci - 'deroga su procedure fondi Ue' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "Sui fondi europei serve una deroga, del resto è una richiesta che arriva anche da altre regioni. Giorno 3 dicembre sarà qui (a Palermo ndr) il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e anche a lui avanzeremo la proposta di uno snellimento delle procedure, c

Maltempo - Musumeci : “Il Governo garantisca attenzione per la Sicilia” : “Il Governo nazionale garantisca alla Sicilia la giusta attenzione per i danni causati dalMaltempo in tutta l’Isola”. Lo ha chiesto il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una nota indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nei mesi di settembre e ottobre – scrive il governatore – buona parte del territorio siciliano e’ stato interessato, a piu’ riprese, da eccezionali eventi ...

Sicilia : da governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri (2) : (Adnkronos) - L’idea del governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri della cultura che si apriranno con i lavori di amm

Sicilia : da governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Il governo Musumeci ha stanziato oltre 32 milioni di euro per la riqualificazione di 161 teatri della Sicilia. I fondi - stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica - consentiranno la modernizzazione di st

Sicilia : Musumeci - 'isole minori? Non può esserci alibi per nessuno' (3) : (Adnkronos) - Per le altre arterie provinciali invece si valuterà se inserire le opere nell'Accordo quadro già esistente o se reperire altre fonti di finanziamento. Oltre cento, invece, i milioni destinati alle infrastrutture portuali, con interventi già effettuati o da cominciare a breve. "Il primo