(Di giovedì 28 novembre 2019) Un "question" time dell'amore è andato improvvisamente in scena stamani a Montecitorio, mentre l'Aula si apprestava a discutere gli emendamenti al Dl sisma. Protagonista assoluto, ilFlavio Di Muro, che però non ha rivolto la propria domanda a un membro del governo, bensì a una ragazza seduta in tribuna, dal nome. Di Muro ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, ma in realtà era animato da tutt'altre intenzioni: "Intervengo prima dell'inizio della seduta e magari - ha detto Di Muro - con questo mio intervento, contribuisco a rasserenare il clima. Noi uomini istituzionali siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze, siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici e quando torniamo nel week end sul territorio cerchiamo di rispondere alle istanze della gente. In tutta questa attività noi tralasciamo i veri valori, tralasciamo le ...

giusmo1 : (durante il dibattito sul post-terremoto) @RepubblicaTv Camera, Di Muro (Lega) fa proposta di matrimonio in Aula: '… - fisco24_info : 'Elisa mi vuoi sposare?'. La proposta di matrimonio di un deputato leghista, a Montecitorio : Un 'question' time de… - samanthalarossa : Un paese di pagliaccioni ?? -