C’è un buco nero mostruoso a 15mila anni luce da noi

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) Quando si parla di distanze spaziali i numeri sembrano enormi, ma in realtà a livello di galassie,, non sono poi così tanti. Tanto dista ilstellare dalla massa enorme: circa 70 volte quella del Sole. LB-1, questo il suo nome, è grande quattro o cinque volte quella che era ritenuta la massa limite per undi questo tipo. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature ed è stata fatta dal team di Jifeng Liu dell’Accademia Cinese delle Scienze con un progetto a ha collaborato anche Mario Lattanzi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino. https://twitter.com/mediainaf/status/1199788413836308487 Gli astronomi stimano che i buchi neri prodotti dal collasso di stelle massicce nella nostra galassia siano circa 100 milioni e con una massa non più di 15 volte superiore a quella del Sole. «Non so se sia il più grande mai trovato», ha ...

