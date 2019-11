Alessio Boni e MSF a Lesbo | “Qui è come un girone dantesco”

Enrico Piaggio un sogno italiano stasera su Rai 1 la trama - il film tv con Alessio Boni fa il 23 - 9% : Ascolti TV Enrico Piaggio un sogno italiano , 5 milioni e mezzo di telespettatori per la storia della mitica "Vespa" Questa sera in prima serata su Rai 1 il film tv “ Enrico Piaggio , un sogno italiano ”. Alessio Boni sarà il padre della Vespa nella fiction diretta da Umberto Marino. Enrico Piaggio un sogno italiano ha raggiunto 5.690.000 di telespettatori pari al 23,9% di share vincendo la serata. Enrico Piaggio un sogno italiano cast ...

Buone notizie per Alessio Boni e la sua fiction Enrico Piaggio : Ascolti da record per la fiction Enrico Piaggio – Un sogno italiano, prodotto di un ciclo di Rai1 dedicato agli industriali che hanno fatto grande il nostro Paese. Il tv movie con Alessio Boni dedicato all’imprenditore toscano e alla nascita dell’iconica Vespa ha conquistato il pubblico, grazie a una storia tutta italiana. Ecco tutti i dati Auditel della serata di martedì 12 novembre. Rai1 ha colpito ancora una volta nel segno con la monografia ...

Alessio Boni presto papà grazie a Nina Verdelli : ‘Per mio figlio dirò no a certi lavori’ : Alessio Boni vive un momento d’oro in tv. Prima il successo de La compagnia del cigno (che tornerà con una seconda stagione), poi quello de La strada di casa (di cui si è da poco concluso il secondo capitolo), e ora la fiction su Enrico Piaggio, andata in onda su Rai 1 il 12 novembre. Una gioia ancora più grande però è attesa a marzo 2020, quando l’attore diventerà per la prima volta papà grazie alla compagna Nina Verdelli . Alessio ...

Cast e personaggi di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano riportano Alessio Boni su Rai1 nell’Italia sognante del dopoguerra : Cast e personaggi di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano riportano Alessio Boni su Rai1 dopo il successo, proprio al martedì sera, de La Strada di Casa 2. L'attore è chiamato ad appendere al chiodo i panni del combattivo Fausto per vestire quelli di un sognatore, l'imprenditore Italiano che ha inventato e portato al successo la Vespa nell'Italia del dopoguerra in piena crisi economica. Il suo mezzo di trasporto doveva riportare gli italiani al ...

Enrico Piaggio – Un sogno italiano : Alessio Boni porta in scena un altro pezzo della storia italiana : Enrico Piaggio - Enrica Pintore e Alessio Boni sulla Vespa Alessio Boni ha salutato in modo drammatico il pubblico di Rai 1 solo due settimane fa, con l’addio a Fausto Marra, il protagonista ormai defunto de La Strada di Casa. Ma è già pronto a dar vita ad un nuovo personaggio, uno che ha cambiato il costume e l’economia del nostro paese e che a suo modo è stato protagonista di una piccola favola: si tratta di Enrico Piaggio , che ...

La strada di casa 3 non si farà - Alessio Boni : “Non è prevista” : Nessuna terza stagione per La strada di casa? La notizia data direttamente dall’attore Alessio Boni La strada di casa 3 non si farà davvero? L’attore Alessio Boni, protagonista della fiction, ha affermato che non è prevista nessuna terza stagione. Sembrava possibile rivedere Fausto Morra alle prese con altri problemi da risolvere, ma la notizia che […] L'articolo La strada di casa 3 non si farà, Alessio Boni: “Non è ...