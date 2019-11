Questo bug di Google Foto complica la vita di chi è solito gestire molte immagini per

Bugie e vigliaccheria : sugli accordi con la Libia Questo governo fa peggio di Salvini : Una volta usavamo i nostri soldi per salvare vite in mare, per pagare mezzi e straordinari ai nostri uomini con Mare Nostrum e con la search and rescue in mare aperto. Ora li usiamo per pagare i libici affinché violino sistematicamente i diritti umani. In pochi anni abbiamo dimenticato ciò che siamo e ciò che siamo sempre stati, in nome di una emergenza costruita a tavolino.Continua a leggere