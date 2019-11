Pocket Money non erogato | scoppiano le proteste in un centro per migranti ad Agrigento

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Mauro Indelicato Nella città dei templi all'interno di una comunità pergli operatori hanno dovuto chiamare la Polizia per riportare la calma: non è il primo episodio del genere adÈ dovuta intervenire la Polizia nella giornata di ieri nel quartiere agrigentino del Villaggio Mosè, lì dove all’interno di una comunità d’accoglienza persono scoppiate vigorose. Motivo del contendere è stato il ritardo nell’erogazione del, i soldi cioè destinati agli ospiti di questi centri che, da quanto sembra, in queste settimane non sono arrivati puntuali. Si parla, secondo la ricostruzione delledi ieri, di almeno dieci giorni di ritardo. Iospiti della comunità hanno iniziato ad agitarsi, poi ad inveire contro gli operatori ed i responsabili della struttura. La situazione stava iniziando a surriscaldarsi, per questo per ...

razorblack66 : È L'ORA DI FINIRLA ..... @Iolanda07658172 @lucabattanta @claudio_2022 Pocket money in ritardo, scoppia la protesta… - NewSicilia : #ritardo del #pocketmoney: #migranti protestano in #centro di #accoglienza ad #Agrigento, #Sicilia #Newsicilia - corriereag : Agrigento, ritardi sulla consegna del 'Pocket money': migranti protestano - -