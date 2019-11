Nessun assegno in bianco per Ursula

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019)von der Leyen batte Jean Claude Juncker per una quarantina di voti, resta sotto il ‘record’ di Romano Prodi, la cui Commissione fu approvata dal Parlamento europeo con una maggioranza di 510 voti venti anni fa, ma finalmente parte e ha anche il fiato lungo di 461 sì, 157 contrari e 89 astenuti. La nuova Commissione europea – 27 Commissari, manca il britannico che Boris Johnson non ha voluto nominare - viene ‘battezzata’ oggi dalla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, solida nei numeri, quasi 80 voti in più rispetto al voto di luglio che incoronòpresidente per un soffio. Ma la maggioranza di oggi non è solida nelle intenzioni.Tirata da destra e da sinistra, si affaccia sui prossimi 5 anni di legislatura con tanti punti interrogativi:o dei gruppi politici firma assegni inper, ...

