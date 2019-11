Le tue email non necessarie sono una piaga per l’ambiente

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) (foto: Getty Images) Ogni giorno nel Regno Unito vengono inviate circa 64 milioni di mail non. Secondo uno studio commissionato da Ovo Energy, una delle maggiori società indipendenti di energia oltremanica, se ogni cittadino britannico inviasse un’mono-parola (facciamo l’esempio più classico: Grazie) in meno al giorno, verrebbero risparmiate 16.433 tonnellate di carbonio all’anno, l’equivalente di 81.152 voli per Madrid. O, ancora, di 3.334 auto diesel rimosse dalla circolazione. Con lo slogan “Think before you thank”, ovvero pensa prima di ringraziare, la ricerca vuole sensibilizzare i cittadini sul fatto che anche un’azione minima come rispondere a un messaggio anche quando non strettamente necessario ha un impatto ambientale. Se da un lato lo studio specifica “un numero inferiore di mail non risolverà la crisi climatica”, dall’altro si stima che oltre il ...

mwinternetmedia : Lo sapevate che il 78% dei consumatori dichiara di sentirsi più coinvolto dalle #offerte quando queste sono… - Freeonline_it : Outlook Transfer: la soluzione definitiva per trasferire le tue email - sunbriflower : Quando avresti 3 ore di diritto di lunedi mattina e non hai voglia di andare e qualcuno ascolta le tue preghiere pe… -