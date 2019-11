Lazio-Cluj | Simone Inzaghi in conferenza | l’infortunio di Caicedo e le novità di

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Vigilia di Europa League per la. Domani sera alle 21, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno il. Una qualificazione compromessa, ma nonostante questo la squadra divuole giocarsi le sue carte fino in fondo, come ha annunciato lo stesso allenatore instampa: “La nostra qualificazione è appesa ad un filo ma finché la matematica non ci condanna faremo la nostra partita sapendo che abbiamo poche possibilità di andare avanti. Abbiamo compromesso le nostre chance nelle prime quattro partite per colpa nostra e per fattori esterni. C’era un rigore su Immobile contro il Celtic che avrebbe indirizzato la partita in un altro modo. Per le nostre potenzialità potevamo fare molto meglio”. Poiparla del percorso in campionato, nettamente in contrasto con quello europeo. Laè stabilmente in zona Champions con il terzo ...

