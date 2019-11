Gualtieri: su Mes falsità, no a timori

Sul Mes preoccupazioni "infondate", basate su informazioni "non corrette".Così il ministro dell'Economia,, in audizione in commissione al Senato sulla riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità.precisa: "Dire che la riforma attenti alla stabilità dell'Italia lo trovo comico". E poi: "Falso" dire che con la riforma si introduce la ristrutturazione del debito automatica. Inoltre: "Il Mes non può occuparsi di politiche economiche". I poteri della Commissione non vengono ridotti.(Di mercoledì 27 novembre 2019)