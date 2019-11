Garrison Rochelle in lacrime da Caterina Balivo : Il coreografo Garrison Rochelle durante l’intervista fatta con Caterina Balivo ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi ad oggi e ha Parlato anche di un momento molto intimo della sua vita: «Quando a mio padre dissi che avevo vinto una borsa di studio per danza gli cadde il mondo addosso. Mi tolse tutto, anche la casa che mi aveva comprato per l’università. Partii senza un soldo». E aggiunge: «Non mi ha mai detto ‘ti voglio ...

Garrison Rochelle a Vieni da me : "Mio padre non mi ha mai detto ‘ti voglio bene’. Quando iniziai a ballare mi tolse tutto" : “Mio padre non mi ha mai detto ‘ti voglio bene’. Quando iniziai a ballare mi tolse tutto”, a confessarlo è Garrison Rochelle, ballerino e coreografo americano protagonista di tanti varietà e programmi televisivi italiani. Ospite di Caterina Balivo durante la trasmissione di Rai Uno Vieni da me, l’artista ha ripercorso il suo passato in maniera commossa..“Vivevo in Texas, in una ...

