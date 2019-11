Fuori dal coro | Sgarbi | ' Denuncio un milione all' anno | dovrei rinunciare al vitalizio?'

Fuori dal Coro - Vittorio Sgarbi a Mario Giordano : “Sei una me**a secca - programma di me**a”. Il giornalista : “Ti volevi candidare nel Pci” : La sfida finale tra Vittorio Sgarbi e Mario Giordano è andata in onda nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, il critico d’arte e il giornalista si sono più volte scontrati sul piccolo schermo e sono saliti sul ring per confrontarsi. Non in senso metaforico ma letterale, al centro dello studio un ring, i due travestiti da pugili con musica ad hoc e pubblico urlante. Si parte con un video dei precedenti confronti: “Castrato di ...

Energia - sostenibilità e new mobility : pensare innovativo - Fuori dal coro : Penso innovativo, l'iniziativa de ilGiornale per dire no alla "moda gretina" e per parlare in un altro modo di Energia sostenibile, elettrico e mobilità. Fabio Franchini Penso innovativo, l'iniziativa de ilGiornale per dire no alla "moda gretina" e per parlare in un altro modo di Energia sostenibile, elettrico e nuova mobilità, grazie alla partecipazione di Safe, Corepla, Acea, Aci, Generali, Uber e Canepa. ...

Omicidio Caruana Galizia - contestati il premier e i ministri maltesi : lancio di uova e monete Fuori dal Parlamento : Una folla di centinaia di persone si è riunita davanti al Parlamento di Malta per chiedere le dimissioni del primo ministro Joseph Muscat al grido di “vergogna”, “assassini” e “Daphne aveva ragione”. Le auto dei ministri e di Muscat, che finora ha escluso di volersi dimettere, sono state bersagliate da uova e monetine. Il governo è stato travolto dall’evolversi delle indagini legate all’Omicidio ...

Fuori dal coro - nuova lite tra Sgarbi e Giordano : "Bugiardo - sei una mer*a. Scusati o ti querelo" (Video) : “Dici solo bugie, sei una merda”. Il faccia a faccia tra Mario Giordano e Vittorio Sgarbi non tradisce le aspettative e dà vita all’ennesimo scontro, zeppo di insulti lanciati dal critico d’arte. A Fuori dal coro la benzina viene volutamente accostata al fuoco sperando nell’incendio che, guarda caso, si propaga.I precedenti sono illustri e il programma di Rete 4 li cita in un servizio che prende il via dallo storico ‘scazzo’ scoppiato un anno ...

Paolo Ciavarro Fuori dal cast di Amici 19 : è ufficiale : Amici daytime, Paolo Ciavarro assente: arriva la conferma dell’addio al talent show di Maria De Filippi Paolo Ciavarro non è nel cast di Amici 19 e la sua assenza non è stata annunciata, ma abbiamo semplicemente ritrovato solo Marcello Sacchetta e Lorella Boccia nel daytime. Lo scorso anno invece la formazione dei conduttori del daytime […] L'articolo Paolo Ciavarro fuori dal cast di Amici 19: è ufficiale proviene da Gossip e Tv.

Lidia Vivoli - sopravvissuta all'inferno : «Il mio ex cercò di uccidermi. Ora è già Fuori dal carcere» : sopravvissuta all?inferno, scampata alla morte. Lidia Vivoli, 48 anni, assistente di volo di Palermo, racconta con lucidità quello che le è accaduto il 24 giugno 2012, quando...

Ibrahimovic : Mourinho si tira Fuori dalla corsa. Ora Napoli e Milan sognano : Calciomercato Napoli, Ibrahimovic più vicino: Mourinho si defila dalla corsa allo svedese Ibrahimovic Napoli – Sembra esser già terminata la corsa che avrebbe dovuto portare Ibrahimovic al Tottenham. Dopo numerosi giorni in cui si rincorrevano le voci di mercato che avrebbero visto approdare lo svedese alla corte di Josè Mourinho, è stato lo stesso Special […] Leggi tutto L'articolo Ibrahimovic: Mourinho si tira fuori dalla corsa. ...

Rete 4 allunga Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio : Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio Mario Giordano e Paolo Del Debbio gongolano. L’informazione di Rete 4 sta vivendo sicuramente uno dei suoi momenti migliori – almeno dal punto di vista degli ascolti – e ciò soprattutto grazie ai due giornalisti, il primo a capo di Fuori dal Coro e l’altro alla guida di Dritto e Rovescio. La Rete diretta da Sebastiano Lombardi ha così deciso di allungare le due trasmissioni. Per ...

Shenmue III Fuori dalla top 10 in UK : A quanto pare il debutto in UK del tanto atteso Shenmue III non è stato dei migliori.Il nuovo gioco della serie ha debuttato al 17° posto nelle classifiche di vendita nel Regno Unito. Shenmue III è stato pubblicato il 19 novembre, ma nemmeno una settimana intera è stata sufficiente per farlo arrivare tra i primi dieci della classifica.Il titolo di azione-avventura di Ys.net e Deep Silver non è stato nemmeno la miglior nuova uscita della scorsa ...

Infortunati Juventus - triplo ko : Fuori anche De Ligt - allarme dall’infermeria! : Infortunati Juventus- Dopo i recenti problemi fisici di Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà fare i conti con tre infortuni rimediati durante il match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Ko per Bernardeschi, il quale ha abbandonato il campo nel corso del primo tempo per una botta al costato. Situazione da valutare, ma il giocatore potrebbe tornare in campo già nel corso di pochi giorni, tuttavia la sua presenza in campo in vista della ...

Rimini - Salvini interviene al meeting di FederAnziani : gruppo di associati lo contesta. Urla e fischi dalla platea : “Fuori” : Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha visitato, insieme alla candidata leghista alle regionali Lucia Borgonzoni, il meeting Cosmosenior di FederAnziani, in programma fino a oggi, domenica 24 novembre, alla Fiera di Rimini. Appena salito sul palco, però, l’ex ministro è stato contestato da un gruppo di associati, con fischi e Urla: “Fuori da qui” hanno gridato alcuni. La protesta si è mischiata agli applausi, tanto da ...