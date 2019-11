Firenze | accoltella una coppia in strada | la donna è ferita grave

Firenze - coppia accoltellata in strada : grave la donna - fermato l’aggressore : Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe iniziata, per motivi in corso di accertamento, all'interno di un bar e poi è degenerata in strada. La donna è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. meno grave l'uomo colpito. L'aggressore fermato dai carabinieri dopo una breve fuga.Continua a leggere

Firenze - due persone aggredite in strada : donna di 39 anni accoltellata al fianco : è grave : Due persone, un uomo ed una donna, sono state aggrediti a Firenze da un terzo uomo. È accaduto questa mattina tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci. La donna, un italiana di 39 anni, è...

Firenze - cameriere accoltellato : il killer confessa : Firenze, 18 nov. - (Adnkronos) - Ha confessato il tunisino di 39 anni, arrestato intorno alle 4 dai carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze per l'omicidio di un kosovaro di 33 anni, ferito a morte a coltellate. Lo straniero è stato dichiarato in stato di fermo per omicidio doloso dal sostituto

Firenze - 33enne accoltellato a morte in strada dopo lite al pub : arrestato 39enne : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze i due contendenti si erano incontrati in un locale dove durante la notte sarebbe avvenuto un alterco per futili motivi. La lite sarebbe proseguita all'esterno del pub dove il 39enne inane ha estratto un coltello e colpito il rivale a morte.Continua a leggere