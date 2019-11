ESCLUSIVA Forzazzurri net – Ernesto Apuzzo ex Napoli ha allenato Insigne e della crisi

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 27 novembre 2019)exexrePrimavera tra gli anni 2007-2009 quest’oggi ospite nella nostra redazione. In quegli anni nella Primavera delc’era un giovane intraprendente ottimo palleggiatore, Lorenzo. Mister cosa pensi di Lorenzo in questo momento? “Non posso sentire certe parole come ammutinamento, caporivolta ecc. Lorenzo è stato sempre un ottimo ragazzo e per me continuerà ad esserlo e sarà il faro delancora per molti anni”. Che cose è successo in casa? “E’ successa una cosa che io in 50 anni di calcio non ho mai visto. La società e i calciatori stanno mancando di rispetto a milioni di tifosi. Sono numerosi gli attori in questa vicenda che hanno responsabilità”. “Da Ancelotti, l’re non doveva lasciare la squadra e andare da solo in ritiro, ...

LinoPellegrino : Mi mancava solo questa -