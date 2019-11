Beirut | viaggio tra le sardine libanesi | Diciamo no ai ladri di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Non accettano bandiere di partito alle loro manifestazioni. Non si lasciano abbindolare da vecchi richiami ad appartenenze etno-confessionali che sono fuori dal loro sentire comune e dall’idea di democrazia che li unisce. Non sono alla ricerca di un leader mediatico, ragionano in termini di “noi” e non di “io”. Diffidano da politicanti che pur di mantenersi al potere cercano di rifarsi una perduta verginità dichiarandosi, a parole, al loro fianco. Rispondono con la non violenza e la disobbedienza civile a coloro che conoscono e praticano da sempre il linguaggio della forza. Sono le “, i giovani protagonisti della “rivoluzione di velluto” che da oltre 40 giorni sta ridisegnando il volto del Paese dei Cedri. La piazza non smobilita, nonostante gli assalti armati dei miliziani sciiti di Hezbollah e Amal (51 ...

