Scontro fra elicotteri in Mali | muoiono 13 soldati francesi

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è Scontro fra i candidati sul tema della sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

Formula 1 - Scontro fratricida tra Vettel e Leclerc in Brasile : ecco l’incidente che fa infuriare la Ferrari [VIDEO] : A cinque giri dalla fine del Gran Premio del Brasile, Vettel e Leclerc entrano in contatto e si auto-eliminano facendo infuriare il team principal Binotto E’ il giro numero 66 dei 71 previsti, le due Ferrari sono in lotta per il quarto posto. Leclerc fredda Vettel alla prima curva, sorprendendolo all’interno e prendendosi la posizione con una manovra pazzesca. Il tedesco però non ci sta così sul rettilineo prova a ripassare ...

Volley - Superlega 2019 - sesta giornata. Doppio scontro al vertice. Civitanova-Modena : Scontro fra titani - Milano-Trento per continuare a sognare : Giornata chiave, la sesta, tutta in programma domenica, in Superlega, nel bel mezzo di un tour de force che vede le squadre del massimo campionato impegnate per la terza settimana consecutiva con il Doppio turno in tre giorni. Si scontrano fra loro le prime quattro squadre del campionato e, a fine giornata, si saprà qualcosa in più sui reali valori in campo del torneo tricolore. Fari puntati soperattutto sull’Eurosuole di Civitanova dove, ...

Verissimo - Francesca Manzini e il colpo basso contro Mara Venier : "Non gradisce? Baci". Altro Scontro : Lesa maestà? Già, perché Francesca Manzini è tornata ad imitare Mara Venier, che in passato aveva mostrato di non gradire più di tanto (e lo ha rivelato la Manzini in persona). Ma tant'è. Sui social, l'imitatrice ha pubblicato una clip che la ritrae in compagna de Il Volo, ha infatti incontrato i tr

Dritto e Rovescio - Scontro di fuoco fra Vauro e Brasile : "Fascio di m..." - : Luana Rosato Tensione alle stelle negli studi di Dritto e Rovescio: Vauro Senesi ha affrontato a muso duro "Brasile" accusandolo di aver minacciato Francesca Fagnani Momenti di grande tensione durante la puntata del 7 novembre scorso di Dritto e Rovescio, programma di approfondimento serale di Rete 4. Il confronto tra uno dei personaggi tra il pubblico in studio, introdotto da Paolo Del Debbio come originario della Capitale, e la ...

Scontro fra due auto e furgone in A4 - un morto e 2 feriti : Un uomo e' morto ed un bambino ed una donna sono rimasi feriti in un incidente tra due auto ed in furgone avvenuto ierisera sull'autostrada A4, tra i caselli di Cessalto e San Dona', in direzione Milano. I pompieri arrivati da San Dona' e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso le persone coinvolte. Purtroppo il personale medico del Suem 118 ha dovuto costatare la morte del conducente di una delle auto. Ferito un bambino e ...

Non ho sentito l'upgrade - Sei sordo : Scontro di fuoco fra Sfera Ebbasta e Malika Ayane : Nella nuova diretta di X Factor, trasmessa lo scorso 31 ottobre su Sky Uno, Sfera Ebbasta è apparso sul piede di guerra nei riguardi dei suoi colleghi di banco, ovvero gli altri 3 giudici della gara Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel Romano, rispettivamente coach delle categorie Over 25, Uomini under 25 e Gruppi. E il motivo della nuova condotta assunta dal giovane coach delle Donne under 25 è presto detto. Nella puntata precedente, Sfera ...

Incidente a Senigallia - Scontro frontale fra con autocarro : muore un uomo di 83 anni : L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'Incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato: le dinamiche sono ora al vaglio della polizia locale.Continua a leggere

Tour de France 2020 : chi parteciperà? Scontro titanico tra le corazzate Ineos e Jumbo-Visma. Froome-Bernal contro Roglic-Dumoulin : Archiviata la stagione 2019 è già tempo di pianificare il prossimo anno e di pensare alle scelte da fare: su cosa proiettarsi, su cosa puntare. C’è chi passerà dalle Classiche, alle Olimpiadi, ai Mondiali, sino alle grandi corse a tappe: Giro, Tour e Vuelta. Abbiamo già parlato della Corsa Rosa, ma non di coloro che potrebbero partecipare e puntare tutto sulla Grande Boucle. Quest’ultima partirà sabato 27 giugno da Nizza e terminerà ...

Pomeriggio 5 - Scontro aperto fra Lory Del Santo e Manila Gorio : Alcuni giorni fa, alle telecamere del programma di Canale 5, Manila Gorio ha infatti rivelato che Rocco Pietrantonio, mentre era fidanzato con Lory Del Santo, tradì questa con lei. Ma non solo. Si sarebbe trattato di un doppio tradimento, in quanto, sempre secondo la presentatrice, la showgirl di Drive In avrebbe messo le corna a sua volta a Rocco Pietrantonio. Ecco come ha reagito a queste accuse Lory Del Santo, confessando alcuni retroscena ...

Scontro a colpo di tweet tra Salvini e chef Rubio - il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e ti farò vergognare d’esistere” - il leader della Lega “E’ ufficiale - bisogna riaprire i manicomi” : Uno Scontro senza precedenti quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su Twitter tra Matteo Salvini e lo chef di Frascati, chef Rubio. A iniziare le danze è stato lo chef di Frascati con il seguente tweet contro Matteo Salvini: “Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere”. La risposta del leader leghista non si è fatta di certo attendere. Salvini ha duramente replicato affermando che ...

Il Segreto spoiler 22-23 ottobre : Scontro tra Francisca e Fernando : Le puntate de Il Segreto di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre saranno molto avvincenti dal punto di vista della trama. L'avvenimento che genererà, sicuramente, maggiore sgomento riguarderà il ritorno di Fernando. Quest'ultimo, infatti, si presenterà a Puente Viejo accompagnato da una donna: Maria Elena. Questo evento genererà parecchia agitazione tra gli abitanti del paese, specie per Donna Francisca. La dark lady, infatti, non si fiderà ...

SCENARI/ Erdogan vuole pure il gas di Cipro : Scontro con Francia - Usa e Grecia : Gas e petrolio nel Mediterraneo orientale hanno riaperto la crisi con la Turchia, mai risolta, sulla questione di Cipro. Che si aggiunge a quella siriana

Manovra - è Scontro. Franceschini avverte : “Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno” : È scontro nel governo sulla Manovra, con gli avvertimenti lanciati da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, con Matteo Renzi che vuole abolire la quota 100. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di calmare le acque, ma intanto il Pd replica con Dario Franceschini: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno".Continua a leggere