Napoli | ecco le multe ai calciatori | le cifre

Liverpool-Napoli : oggi parla Ancelotti - conferenza LIVE. Alvino : ”Ecco chi lo affiancherà” : Liverpool-Napoli, la conferenza stampa di Ancelotti oggi 26 novembre 2019 – LIVE. Segui la diretta testuale conferenza STAMPA Ancelotti LIVE – Il Napoli oggi è costretto a rompere il silenzio stampa. Lo impongono le regole UEFA, lo impone la Champions League. E, se vogliamo, lo imporrebbe un po’ l’etica. Il lavoro fatto dai giornalisti intorno […] Leggi tutto L'articolo Liverpool-Napoli: oggi parla Ancelotti, ...

Liverpool-Napoli : ecco chi chi potrà recuperare Ancelotti : L’edizione odierna di TuttoSport fa luce sui calciatori che Ancelotti potrebbe recuperare per la sfida contro il Liverpool, in programma mercoledì. Massima concentrazione per la compagine di Carlo Ancelotti in vista della sfida di Champions League di Anfield contro il Liverpool, in programma mercoledì alle ore 21.. Nella testa del mister è iniziata già la preparazione del difficile match che attende gli azzurri mercoledì sera in ...

Napoli : contatti avviati con Kessiè. Ecco quando si potrebbe aprire la trattativa… : Kessiè sembrerebbe sempre più lontano dal Milan. Secondo calciomercato.com, il Napoli è intenzionato ad affondare il colpo per provare ad aggiudicarselo già a gennaio. A giudicare dalle parole di Stefano Pioli, i margini per una riapertura nei confronti di Kessiè ci sono tutti, ma la palla è, metaforicamente, tra i piedi dell’ex Atalanta. Queste, le dichiarazioni del mister rossonero in merito: “Se è mia intenzione recuperare ...

Ecco cosa ha fatto De Laurentiis per punire i calciatori del Napoli : Secondo l’Edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis non vuole fare sconti alla squadra. Il patron azzurro non ha ancora pagato gli stipendi di ottobre ai calciatori. Aurelio De Laurentiis non vuole fare sconti ai giocatori del Napoli. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino il presidente azzurro non ha ancora erogato gli stipendi di ottobre. Un ritardo di diversi giorni rispetto a quelle che sono le abitudini ...

Napoli senza acqua : palazzo sgomberato e mille famiglie a secco - notte da incubo a Miano : Quasi mille famiglie senz?acqua, una strada chiusa e un palazzo sgomberato in via precauzionale. Questa la notte da incubo dei residenti di via Vecchia comunale Miano-Piscinola che - a causa di...

Giodano (CdS) ”Napoli - ecco l’unico nome che è rimasto per il centrocampo…” : Giordano: credo che l’unico nome che sia rimasto per il centrocampo sia quello di Lobotka anche se credo che il Napoli non insegua nulla perché deve solo ritrovare se stesso GIORDANO NAPOLI – Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a ”NapoliMagazineLive’‘ trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Questo quanto dichiarato da Giordano: OLTRE A ...

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Serie A - Milan-Napoli : dubbio Pioli al centro della difesa - ecco chi dovrebbe giocare tra Musacchio e Duarte : Dubbi di formazione per Pioli in vista di Milan-Napoli, uno degli anticipi del tredicesimo turno di campionato. Il tecnico emiliano ha potuto sfruttare la sosta dedicata alle nazionali per visionare i giocatori più in forma e per preparare al meglio la sfida di domani (sabato 23/11). Uno dei ballottaggi potrebbe essere in difesa, con Musacchio e Duarte pronti a giocarsi una maglia da titolare. Chi dei due affiancherà capitan Romagnoli? Al ...

Di Marzio : ”Napoli - per venire fuori da questa situazione ecco cosa farei…” : Di Marzio: per venire fuori da questa situazione, chiamerei ogni giocatore, singolarmente, per capire i motivi di questo ammutinamento A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio per parlare della recente situazione che ha coinvolto società, allenatore e giocatori del Napoli. Queste le parole dell’allenatore: SU ANCELOTTI “Ancelotti è molto seccato, ma sa ponderare bene e scelte. Non so perché ha ...

Jacobelli : ”Milan-Napoli? Ecco perchè Ancelotti cambierà modulo…” : Jacobelli: Milan-Napoli è una gara molto importante per entrambe le formazioni per motivi diversi e la scelta di Ancelotti di cambiare modulo, credo sia dettata da ragioni contingenti Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del Napoli, del match che gli azzurri sosteranno sabato contro il Milan, di Ancelotti e di altro. Queste la parole del giornalista: SU MILAN-NAPOLI E SUL CAMBIO DI MODULO ...

FOTO – Avv. Grimaldi : “Confermato - partita del Napoli falsata! Ecco cosa devono fare il club e il VAR…” : L’avvocato Grimaldi, parla di Napoli-Atalanta Calcio Napoli – Questo il comunicato stampa dell’avvocato Erich Grimaldi sugli episodi dubbi durante Napoli-Atalanta. Le vicende, legate al ritiro, delle ultime settimane sono state, certamente, conseguenza anche di quanto occorso, durante la partita Napoli-Atalanta. Gli avvocati Erich Grimaldi ed Angelo Pisani, in uno a diversi ulteriori tifosi, che provvedevano in maniera ...

Milan-Napoli : Milik sarà ancora assente. Ecco perchè… : L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiega il motivo dell’assenza di Milik anche nella gara di campionato contro il Milan. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,Arek Milik, a Milano non ci sarà. Il calciatore avverte uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale, si punta ad averlo a disposizione per la partita contro il Bologna, ma c’è incertezza sui tempi di ...

Duka (Pres. Federcalcio Albania) : ”Napoli - ecco perchè dovrebbe andare via Ancelotti…” : Duka: “Hysaj? Meglio rinnovargli il contratto: se ADL cambia allenatore torna a giocare. Reja non è in discussione” A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, presidente Federcalcio albanese, per parlare delle ultime vicende accadute in casa Napoli, del perchè Ancelotti dovrebbe andare via e sulla opportunità di rinnovare il contratto di Hysaj. Queste le sue ...

Piccinini sulla vicenda Napoli : ”Ecco cosa non hanno gradito i giocatori…” : Piccinini: Magari qualche dichiarazione non è piaciuta alla rosa, è successo qualcosa di anomalo che va al di là dei valori tecnici della squadra e degli errori di Ancelotti A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Sandro Piccinini che ha parlato del momento attuale del Napoli ne della vicende che hanno coinvolto società, Ancelotti ed i giocatori. Queste le sue parole: SULL’ITALIA “C’è voglia di fare in questa ...