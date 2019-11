L’Italia crolla a pezzi | un’altra strada viene giù Sul posto i vigili del fuoco | si teme

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Ci risiamo, unata a Piazza Brembana, un comune di circa 1.200 abitanti della Valle Brembana in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, è franato un fronte di circa cinquanta metri all’altezza delle strisce pedonali in via Locatelli. Sulsono intervenuti idelcon le unità cinofile per escludere che sotto i detriti ci siano persone. Sulanche il sindaco Geremia Arizzi, ambulanze e i carabinieri. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di oggi, lunedì 25 novembre. Per il momento non si segnalano feriti ma, come detto, le ricerche sono ancora in corso. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Bergamo News, “la causa del cedimento sarebbe dovuta al crollo di alcuni massi di innalzamento di un muro di cemento armato, realizzato a fine anni Sessanta, per l’ampliamento della sedele. Probabilmente sonoti perché non fissati ...

