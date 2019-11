Gabigol | il presidente del Flamengo fa sul serio | ' Avviati i primi contatti con l' Inter'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) Ilnon intende perdere il suo nuovo "eroe", l'attaccante che a suon di goal e di record ha trascinato la squadra brasiliana alla vittoria in campionato con largo anticipo e soprattutto alla conquista della Copa Libertadores ai danni del River Plate., dunque, da oggetto misterioso (o genio incompreso) dell'è ormai diventato a tutti gli effetti il nuovo fenomeno del calcionazionale. Per questo motivo la società sudamericana non vuole perdere troppo tempo nell'imbastire con il club milanese quella che dovrebbe essere la trattativa decisiva per l'acquisto in via definitiva del giovane centravanti. L'obiettivo delè chiaro ed è stato confermato dalle ultime dichiarazioni del. Durante la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro all'allenatore Jorge Jesus, Rodolfo Landim si è soffermato proprio sul futuro di Gabriel ...

